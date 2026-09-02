Ilie Bolojan a vorbit la telefon cu premierul Lituaniei despre incidentele din spaţiul aerian şi maritim al regiunii

Bolojan a mulţumit pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE. Foto: Guvernul României

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat miercuri la telefon cu prim-ministrul Republicii Lituania, Mindaugas Sinkevicius, despre incidentele din spațiul aerian și maritim al regiunii, relatează Agerpres. La finalul convorbirii, prim-ministrul l-a invitat pe omologul său lituanian în România.

Cei doi premieri au discutat despre dosarele europene importante, în contextul în care Lituania va prelua președinția Consiliului UE, consolidarea Flancului Estic al NATO, sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova şi extinderea Uniunii Europene.



„Securitatea regională şi cooperarea în domeniul apărării au fost printre principalele teme ale discuţiei. Premierul Mindaugas Sinkevicius a mulţumit României pentru contribuţia la misiunea NATO de Poliţie Aeriană Baltică din Lituania şi pentru sprijinul acordat consolidării securităţii în regiune.

Cei doi premieri au discutat şi despre incidentele care afectează spaţiul aerian şi maritim al regiunii. În acest context, Ilie Bolojan a arătat că România urmăreşte consolidarea capacităţilor sale de apărare aeriană şi că sprijinul aliaţilor rămâne important. Premierul român a subliniat, de asemenea, necesitatea menţinerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Ilie Bolojan și Mindaugas Sinkevicius au discutat și despre preşedinţia lituaniană a Consiliului UE, care va avea loc în perioada ianuarie - iunie 2027.



Printre priorităţile Lituaniei se numără consolidarea securităţii şi apărării europene, extinderea Uniunii Europene, creşterea competitivităţii, securitatea internă şi consolidarea rezilienţei democratice a Uniunii. Pe agenda Preşedinţiei lituaniene se vor afla, de asemenea, sprijinul pentru Republica Moldova şi continuarea procesului de extindere a UE, a menţionat Guvernul.



Relaţiile economice au fost, de asemenea, abordate în cadrul discuţiei.



„Cei doi oficiali au remarcat evoluţia schimburilor comerciale, care au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel de până acum, iar datele pentru primele luni din 2026 arată că această evoluţie continuă. Au apreciat că există în continuare loc pentru dezvoltarea relaţiilor economice, inclusiv în domenii precum energie, servicii financiare, transport şi logistică, turism şi ospitalitate. Ilie Bolojan a salutat, în acest context, investiţiile lituaniene din România”, a precizat sursa citată.



Bolojan a mulţumit pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE, iar la finalul convorbirii i-a adresat premierului lituanian invitaţia de a efectua o vizită în România, mai spune comunicatul Guvernului