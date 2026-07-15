Ilie Bolojan anunţă că adoptarea legilor PNRR e "vitală" din 3 motive. "Jaloanele care pot fi speculate politic au fost amânate"

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunţat, miercuri, că adoptarea legilor PNRR e vitală pentru România din 3 motive, în contextul în care PSD a transmis, marți, condițiile partidului pentru a vota proiectele PNRR. De asemenea, Grindeanu a acuzat că proiectele din PNRR nu au fost trimise la Parlament.

"De ce e vitală pentru România adoptarea legilor PNRR?

1. Pentru a putea termina investițiile

Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități.

2. Pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile

Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol.

Anul acesta, fondurile europene au o componentă importantă în construcția bugetului. Ceea ce mai avem de încasat reprezintă 1% din PIB și asigură finanțarea unei bune părți din investiții. Doar prin respectarea angajamentelor rămânem o țară recomandată investițiilor.

Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară.

3. Pentru a rămâne o țară de încredere

PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021. Ne-am angajat să facem reforme și să atingem ținte care să facă economia mai competitivă, să avem servicii publice mai bune și să îmbunătățim viața românilor. Îndeplinirea acestor reforme ne permite accesul la fonduri. Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile. În multe domenii, cum este cel energetic, obiectivele nu au fost îndeplinite", a postat Bolojan pe Facebook.

Premierul a acuzat că "cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea".

"Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea.

Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană.

Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români", a mai afirmat Bolojan.

Premierul interimar a ataşat stadiul proiectelor de bază din PNRR: