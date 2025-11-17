Ilie Bolojan anunță că este „foarte probabil” ca bugetul pentru 2026 să nu fie gata până la sfârșitul anului. Care este motivul

Premierul a mai spus că Guvernul a reușit să coboare dobânzile pe care le plătește România, care au fost între 7 și 8% în ultimii ani, „foarte puțin” sub 7%. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne „lungim” cu el până în ianuarie anul viitor. Prim-ministrul a explicat că întârzierea s-ar datora legislației suplimentare care trebuie adoptată pentru a asigura un buget predictibil. Ilie Bolojan a atras atenția că bugetul pentru anul viitor trebuie gândit cu un deficit cât mai apropiat de 6%, pentru a respecta angajamentul asumat în fața Comisiei Europene.

„Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% de deficit şi ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a vorbit, din nou, despre împrumuturile luate de România în ultimii cinci ani, în urma cărora țara noastră are credite de peste 200 de miliarde de euro. Prim-ministrul a precizat că deși gradul de îndatorare nu e mare prin comparație cu alte state europene, din cauza ratingului de țară prost, România plătește dobânzi duble.

„Ne-am împrumutat aproape în fiecare an între 20 şi 30 de miliarde de euro, în ultimii ani. Pe acest fond de creştere accelerată a datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europenem, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, nu ştiu, Italia, peste 100% de exemplu, problema noastră de bază este că pe fondul scăderii rating-ului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte ţări”, a explicat şeful Executivului.

Premierul a mai spus că Guvernul a reușit să coboare dobânzile, care au fost între 7 și 8% în ultimii ani, „foarte puțin” sub 7%.

„Asta înseamnă că anul viitor, dar şi anul acesta, dobânzile pe care le plăteşte şi le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României. Deci dobânzile pe care le plătim sunt anul acesta de aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro. Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor”, a mai spus Bolojan.

Premierul a adăugat că „indiferent cine va fi la guvernare în anii următori”, dacă aceste dobânzi nu scad vom ajunge într-o „fundătură”.

„De aceea, atingerea ţintelor de deficit este foarte importantă, ca să ne recâştigăm încrederea în pieţe, care să ne crească rating-ul şi să ne scadă dobânzile. Şi vă spun cu toată răspunderea, din păcate, în ultimii ani, de fiecare dată am început cu un deficit şi am terminat la final cu un cu totul alt deficit, ne-am luat nişte angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costurile mai mari şi aşa mai departe. Aceasta este o problemă majoră pe care, dacă nu o tratăm serios, nu putem ieşi din acest cerc vicios”, a mai spus șeful Executivului.

Ilie Bolojan a menţionat că, pentru a putea ieşi din această situaţie, anul viitor statul trebuie să încaseze veniturile din taxele stabilite prin lege.