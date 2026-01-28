Ilie Bolojan anunță, la conferința cu Merz, proiectul de țară al României pentru 2028: Aderarea la spațiul Euro

Ilie Bolojan se află în vizită oficială în Germania. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, la conferința de presă susținută cu Cancelarul german Friedrich Merz, că aderarea României la spațiul euro ar putea fi proiect de țară la alegerile parlamentare din 2028.

”Aderarea la euro ar putea fi o temă de bază la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă de acord, cum au făcut-o pentru aderarea la UE”, a spus Bolojan, întrebat fiind de jurnaliștii germani de ce România nu a aderat, ca Bulgaria, la spațiul euro.

Premierul român a explicat că Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit, în vreme ce ”România a avut niște deficite foarte mari, acest tip de problemă nu este pe agendă acum”. ”Ținta de deficit este de 6,2% în acest an și ne-am angajat să reducem la 3% până în 2030”, a spus el.

Bulgaria a intrat în zona euro la 1 ianuarie 2026.

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat, marți, că România îndeplinea încă din 2015 condițiile de aderare la spațiul euro.

”Din punct de vedere obiectiv, România îndeplinea în 2015 toate criteriile de la Maastricht, așadar și-ar fi putut depune candidatura pentru aderarea la zona euro, dacă și-ar fi continuat conduita fiscală responsabilă. Guvernul de atunci și toate guvernele care i-au urmat au ales, în schimb, să privilegieze creșterea economică în ritmuri cât mai mari, cu orice cost (sacrificând echilibrele macroeconomice). Rezultatul: România a înregistrat într-adevăr cea mai rapidă creștere economică dintre statele membre ale UE, dar și cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar, cel mai mare deficit de cont curent. Asta în timp ce vecina noastră Bulgaria a crescut mai încet, dar mai echilibrat, ceea ce a dus la accederea ei în zona euro în 2026”, a spus Lazea.