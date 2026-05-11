Ilie Bolojan ar reveni în funcţia de prim-ministru: „Nu voi fugi de o astfel de răspundere”

Ilie Bolojan (S) și Nicușor Dan (D). Colaj foto: Hepta / Agerpres

Încă premier al României, Ilie Bolojan a declarat, luni, că ar fi dispus să revină în fruntea guvernului, în condiţiile în care „PSD nu va reuşi să facă un Guvern”. Demis după moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, în colaborare cu AUR, Bolojan a afirmat că „nu fuge” de răspundere. „În această ipoteză, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni nu şi-a dorit poziţia, eu nu voi fugi de o astfel de răspundere”, a afirmat Bolojan la Digi24.

Întrebat dacă ar fi pregătit să accepte din nou funcţia de prim-ministru, dacă va fi nominalizat din nou, Ilie Bolojan a răspuns:

„În condiţii de stabilitate, cu o guvernare majoritară, cu oameni responsabili, este cea mai bună situaţie pentru a guverna. Dar se pare că nu am stat în această situaţie, am ieşit din ea. În momentul în care interesele baronilor locali au fost afectate... În condiţiile în care PSD nu va reuşi să facă un Guvern, următoare soluţie este ca ceilalţi să formeze un guvern.

În ce priveşte o persoană sau alta, şi persoana este problema, dar e o problemă legată de o filosofie diferită de administraţie.

Întrebat dacă ar mai fi dispus să revină la conducerea guvernului, Ilie Bolojan a răspuns: „În această ipoteză, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni nu şi-a dorit poziţia, nu voi fugi de o astfel de răspundere. Dar nu asta e problema. E o problemă de filosofie de guvernare. Există boala PSD-istă, nu e doar în PSD această boală, când stai cu PSD aceste apucături se transferă la toţi. PSD este întruchiparea acestei boli”.