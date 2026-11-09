Ilie Bolojan caută „oameni cu soluții” pentru problemele României și îi invită să ajute PNL: „Să ni se alăture”

2 minute de citit Publicat la 16:31 09 Noi 2026 Modificat la 16:50 09 Noi 2026

Ilie Bolojan caută „oameni cu soluții” pentru problemele României și îi invită să ajute PNL Foto: Agerpres

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut luni specialiștilor din diferite domenii să vină cu soluții pentru problemele României și să contribuie la pregătirea programului politic al liberalilor pentru alegerile din 2028. Partidul va forma grupuri de lucru la care vor fi invitați și experți independenți, iar Bolojan spune că ușile PNL sunt deschise celor ale căror propuneri vor fi preluate în politicile publice susținute de liberali.

Ilie Bolojan a făcut declarațiile după întâlnirile de luni cu parlamentarii PNL din Camera Deputaților și Senat, cărora le-a prezentat deciziile luate cu o zi înainte de conducerea partidului. Potrivit acestuia, liberalii vor să își pregătească din timp oferta politică pentru 2028, atât prin atragerea unor oameni cu experiență, cât și prin elaborarea unor soluții pentru economie și alte domenii importante.

„Fac un apel către toţi oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluţii pentru problemele din acest domeniu să ni se alăture”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a explicat că PNL vrea să profite de experiența specialiștilor din afara partidului, dar și să le ofere acestora posibilitatea de a se implica politic. „Cei care îşi vor vedea soluţiile preluate în politicile publice susţinute de Partidul Naţional Liberal, uşile partidului nostru sunt deschise pentru ei”, a spus Bolojan.

PNL va forma grupuri de lucru cu experți din afara partidului

Potrivit președintelui PNL, în următoarea săptămână vor fi constituite comisii de specialitate și grupuri de lucru pentru pregătirea programului politic. La acestea vor participa oameni din partid cu experiență în domeniile respective, dar și experți independenți, care vor fi invitați să contribuie cu propuneri concrete.

Bolojan spune că obiectivul este ca liberalii să ajungă la alegerile din 2028 cu un program bine pregătit, nu doar cu promisiuni electorale.

„Va fi sarcinea noastră în următorul an să le explicăm românilor ce e de făcut, să-i ascultăm şi să ne prezentăm în 2028 cu un program serios”, a declarat liderul PNL.

Acesta a susținut că partidul trebuie să le ofere alegătorilor atât soluții pentru problemele cu care se confruntă România, cât și oameni capabili să le pună în practică.

Liberalii pregătesc și o posibilă fuziune cu Forța Dreptei

Atragerea specialiștilor nu este singura schimbare pregătită de PNL. Ilie Bolojan a anunțat că Biroul Național al partidului a aprobat, duminică, începerea demersurilor pentru o posibilă fuziune cu Forța Dreptei.

Deocamdată, este vorba doar despre un acord de principiu pentru începerea negocierilor. Discuțiile propriu-zise vor putea avea loc după ce și Forța Dreptei va lua o decizie similară.

Bolojan a explicat că această apropiere face parte din planul de construire a unui pol politic de centru-dreapta, care să le ofere alegătorilor o alternativă mai clară la viitoarele alegeri.

„În sensul acesta, lucrăm la construirea unui pol de modernizare şi primul pas, care a fost aprobat ieri, este acordul de principiu pentru începerea negocierilor de fuziune cu Forţa Dreptei, în aşa fel încât, pe partea de centru-dreapta, să venim cu o simplificare şi cu o claritate din punct de vedere al ofertei politice”, a spus președintele PNL.

Liderul liberal a insistat că pregătirea pentru 2028 trebuie să înceapă încă de acum și că partidul vrea să se concentreze pe atragerea oamenilor competenți și pe găsirea unor soluții care să poată fi aplicate, nu doar prezentate în campania electorală.