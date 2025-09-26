Ilie Bolojan, după tragedia de la spitalul din Iaşi: "Vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații"

FNSA şi Federația Columna-SCOR au ameninţat deja cu grevă generală începând cu 15 şi 17 septembrie, dacă nu vor avea loc aceste negocieri. Foto: Hepta

Premierul României a transmis, vineri, un mesaj de condoleanţe părinţilor care şi-au pierdut copiii în tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, dar, în acelaşi timp, a dat asigurări că "ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații", potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al Guvernului.

"Transmit condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași.

Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații.



Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre.

Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul.

Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă", a transmis premierul României.

Şase copii au murit, la Spitalul Sfânta Maria din Iași, după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă pe când erau internați pentru alte probleme de sănătate. La această oră, alți trei bebeluși sunt infectați cu „Serratia marcescens”și se zbat între viață și moarte.

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae. Trăiește în sol, apă, dar și pe suprafețe din spitale. Bacteria poate provoca infecții nosocomiale (dobândite în spital), mai ales la persoane cu imunitate scăzută și afectează frecvent tractul urinar, plăgile, plămânii sau sângele.