Ilie Bolojan explică de ce nu susține creșterea salariului minim: Ar crea probleme unor afaceri

Ilie Bolojan explică de ce nu susține creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, măsură susținută de PSD, trebuie analizată cu prudență, având în vedere efectele economice pe care le-ar putea genera. Prim-ministrul a asubliniat faptul că menținerea salariului minim la același nivel a fost hotărâtă în Coaliție, de comun acord.

Șeful Guvernului a precizat că miercuri a convocat Consiliul Tripartit pentru a discuta acest subiect împreună cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor.

El a subliniat că, anul viitor, salariile din sectorul public vor fi plafonate, iar orice modificare a salariului minim ar genera efecte contradictorii, întrucât unele venituri bugetare și private sunt calculate în funcție de acesta.

„În condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice modificare are niște efecte care se bat cap în cap cu plafonarea”, a spus premierul.

Bolojan a explicat că, deși în domenii precum IT sau construcții o astfel de creștere nu ar avea efecte semnificative, în alte sectoare, cum ar fi producția de încălțăminte din județele mici, impactul ar putea fi major, existând riscul închiderii unor afaceri.

„Aceste măsuri au avut efect contracționist și companiile au spații mai mici de mișcare. Orice presiune suplimentară prin creșterea salariului minim care nu se bazează pe competitivitate creează probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone. În construcții sau IT nu are niciun efect. Dar la o fabrică de pantofi într-un județ mic, unde de acel cost depinde viabilitatea acelei afaceri, o majorare închide acea fabrică. Avem zeci de exemple”, a explicat Bolojan.

Bolojan: „Am căzut de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel”

Premierul a admis că salariul minim actual nu asigură un nivel de trai confortabil, dar a insistat că o majorare trebuie decisă fără a afecta echilibrul economic.

„Eu nu zic că salariul minim în România e de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are niște efecte. Am discutat în Coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate”, a mai spus șeful Executivului.

Bolojan a reamintit că România a transpus o directivă europeană privind salariul minim, care permite indexarea o dată la doi ani, însă legislația națională prevede ajustarea anuală pe baza unor indicatori economici.

„Dacă am modifica legislația în acord cu directiva europeană, am respecta directiva”, a menționat premierul.

El a adăugat că decizia finală trebuie luată după consultarea sinceră a partenerilor sociali și în funcție de situația reală a economiei.

„Trebuie să discutăm pe cinstite cu toate patronatele și sindicatele și să vedem dacă e posibilitatea de o creștere minimă a salariului minim. Consultându-mă cu mai mulți economiști, mi-au spus că marja de creștere e foarte mică… dar trebuie să luăm niște decizii care nu ne fac rău economic. Această temă a fost discutată și a fost un acord de principiu pe această temă”, a încheiat Ilie Bolojan.