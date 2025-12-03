Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban, la Budapesta. „O discuţie pragmatică”

<1 minut de citit Publicat la 16:26 03 Dec 2025 Modificat la 16:26 03 Dec 2025

Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul maghiar Viktor Orban au discutat, la Budapesta. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan şi omologul său ungar, Viktor Orban, au avut miercuri o discuţie "pragmatică" pe tema consolidării inteconectărilor în sectorul energiei electrice, informează Guvernul.

"O discuţie pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România şi Ungaria şi, în sens mai larg, între ţările din regiunea noastră, inclusiv Austria", se arată într-o postare a Guvernului, pe reţeaua X.

La întâlnirea de la Budapesta a participat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitaţia cancelarului Christian Stocker.