Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban, la Budapesta. „O discuţie pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan şi omologul său ungar, Viktor Orban, au avut miercuri o discuţie "pragmatică" pe tema consolidării inteconectărilor în sectorul energiei electrice, informează Guvernul.
"O discuţie pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România şi Ungaria şi, în sens mai larg, între ţările din regiunea noastră, inclusiv Austria", se arată într-o postare a Guvernului, pe reţeaua X.
La întâlnirea de la Budapesta a participat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.
După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitaţia cancelarului Christian Stocker.