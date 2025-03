Ilie Bolojan va fi prezent la ”Coalition of the willing”, summitul liderilor internaționali pentru sprijinirea Ucrainei

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul Coaliției „Coalition of the Willing” privind securitatea în Ucraina, care se va desfășura la Paris, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat de duminică, notează Agerpres.

Este a doua implicare recentă a lui Bolojan în discuțiile internaționale pe tema conflictului din Ucraina. În urmă cu două săptămâni, acesta a participat la o reuniune în format de videoconferință, convocată de premierul britanic Keir Starmer, unde a reiterat poziția fermă a României privind sprijinul acordat Kievului.

Thank you, PM @Keir_Starmer, for organizing a very good meeting today. Our close coordination in this process remains essential. I stressed Romania’s commitment to continuing support for UA & for the efforts to ensure a lasting and just peace. An unconditional ceasefire is a…