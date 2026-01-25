"Impozit progresiv pentru salarii mai mari de 10.000 de lei". Ministrul Energiei a prezentat alternativa PSD la creșterea taxelor

Bogdan Ivan a precizat că PSD va susține reducerea texelor pe muncă pentru românii cu venituri mici. FOTO: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a criticat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, creșterile de taxe, precizând că nu au dus și la o creștere a veniturilor la buget:

“Ceea ce cred eu că e foarte clar, dincolo de opinia PSD sau PNL sunt cifrele. Astăzi, puterea de cumpărare s-a erodat foarte mult, oamenii au mai puțini bani în buzunar, nu mai plătesc taxe, nu mai plătesc TVA, automat tot mai puțin încasezi la bugetul de stat”.

Bogdan Ivan a precizat că PSD va susține reducerea texelor pe muncă pentru românii cu venituri mici și introducerea impozitului progresiv:

“Trebuie să milităm pentru reducerea CAS-ului și a CASS-ului pentru salariile mici și pentru o impozitare progresivă a veniturilor românilor.

Astăzi, în România, pentru fiecare 4.600 de lei pe care îi încasează net un român, combinat cu cât plătește angajatorul, plătește 10.000 de lei. Dacă am reduce doar impozitul pe venit de la 16% la 6% pentru salariile de până în 4.000 sau 5.000 de lei, pentru acei oameni care câștigă 2.500 de lei net, un 4-500 de lei net ar fi foarte important”, a spus Bogdan Ivan.

În ceea ce privește introducerea unui impozit progresiv, Bogdan Ivan a precizat: “Pentru cineva care câștigă 10.000-12.000 de lei, că plătește 400 de lei în plus nu e o diferență atât de mare”.

Bogdan Ivan, despre creșterea taxelor

Ministrul Energiei a atras atenția că românii au avut parte de un val de creșteri de taxe, dar nu au văzut că “statul strânge cureaua”:

“Eu cred foarte mult că astăzi e o nemulțumire justificată și a primarilor, și a oamenilor de afaceri și a oamenilor simpli pentru aceste măsuri fiscale. Oamenii nu văd neapărat că și statul a strâns cureaua. În momentul de față ce percep oamenii e că noi plătim factura dar voi ce faceți?”, a precizat Bogdan Ivan.

Pe de altă parte, ministrul Energiei a spus că “nu schimbăm nici premierii, nici miniștri la televizor, asta e foarte clar”.

Eurostat a confirmat astfel un trend în ceea ce privește consumul în România. În luna septembrie, România a fost a doua țară din UE cu cel mai abrupt declin al consumului.

România a înregistrat cea mai mare scădere a comerțului cu amănuntul din UE în noiembrie 2025. În timp ce volumul vânzărilor a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană și zona euro, în România a scăzut cu 4,6%, potrivit Eurostat.

Mai mult, economiștii spun că acest lucru este cauzat de majorările de taxe care au afectat veniturile românilor.