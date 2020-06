Informația care cutremură scena politică. Vasile Dâncu revine la conducerea PSD? Planul fostului lider de la Cluj

După mai multe întrebări legate de CFR Cluj și rolul important al lui Vasile Dâncu în strategia de business a echipei de fotbal clujene, la final a venit și un mesaj cheie. Revine în politică? Planuri în acest sens sunt și se pare că se pregătește chiar să preia o funcție importantă.

Surse Antena3 spun că ar viza chiar poziția de premier și de lider PSD sau în orice caz o poziție de top în conducerea formațiunii, în care până nu demult, avea un rol extrem de important. În ultimii ani, însă Dâncu a ales să fie mult mai puțin prezent în spațiul public față de trecut.

Răspunsul lui Vasile Dâncu

"Cine a fost odată în politică nu scapă niciodată de politică, chiar dacă a plecat puțin sau chiar dacă s-a retras pentru o perioadă. Eu sunt în politică, Fac studii, expertiză, am și o identitate, am proiectele mele la care țin, proiectele legate de cum să-i sprijinim pe cei care au pierdut competiția. Sunt un intelectual de stânga și nu am plecat deloc din politică. Că voi reveni activ în conducerea unui partid, asta nu am hotărât. Nu este exclus, dar nu am hotărât încă. Dacă aș fi hotărât mi-ar fi plăcut să vă spun dumneavoastră care vă ocupați de sport, pentru că politica, de foarte multe ori, nu are fair-play. Aș prefera să spun unora care practică fair-play-ul, dar nu pot să vă dau un răspuns sigur", a fost răspunsul lui Vasile Dâncu pentru Fanatik.

Probabil acesta a dorit să testeze reacția social democraților, însă cel care a reacționat cel mai evident a fost chiar Liviu Dragnea, care chiar și din închisoare a ieșit public pentru a bloca o posibilă ascensiune a fostului său camarad. Lunile următoare se anunță foarte interesante în PSD. Până în prezent doar Marcel Ciolacu și-a anunțat intenția de a candida la șefia PSD și palid Eugen Orlando Teodorovici.