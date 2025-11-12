INSCOP: 51% dintre persoanele cu educație primară ar vota cu AUR dacă duminică ar fi alegeri parlamentare

2 minute de citit Publicat la 15:23 12 Noi 2025 Modificat la 15:25 12 Noi 2025

Foto: Hepta

Un nou sondaj INSCOP arată că 51% dintre românii cu educaţie primară ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. În timp ce 41% dintre cei cu educaţie medie ar vota cu acelaşi partid, 31% dintre românii cu educaţie superioară ar vota cu USR, potrivit sondajului dat miercuri publicităţii, scrie Agerpres.

Potrivit rezultatelor sondajului, cea mai mare parte din românii cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Întenţia de vot, pe partide, pentru românii cu educaţie primară

51% pentru AUR

18% pentru PSD

9% pentru PNL

5% pentru UDMR

4% pentru USR

3% pentru POT

3% pentru SOS România

3% pentru alt partid

Nu au fost exprimate preferinţe de vot pentru partidul SENS sau pentru un candidat independent.

Întenţia de vot, pe partide, pentru românii cu educaţie medie

Întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, românii cu educaţie medie au răspuns astfel:

41% ar alege AUR

21% ar alege PSD

14% ar alege PNL

9% ar alege USR

4% ar alege UDMR

4% ar alege POT

4% ar alege SENS

2% ar alege SOS România

Doar 1% ar alege alt partid şi 1% un candidat independent.

Întenţia de vot, pe partide, pentru românii cu educaţie superioară

În timp ce la românii cu educaţi primară şi medie situaţia este asemănătoare, la cei cu educaţie superioară lucrurile stau altfel.

31% ar vota USR

24% ar vota PNL

15% ar vota AUR

12% ar vota PSD

6% ar vota SENS

6% ar vota UDMR

2% ar vota POT

Doar 1% susţin un candidat independent, 1% un alt partid şi 1% SOS România.

Remus Ştefureac: "Educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică"

"Barometrul Informat.ro - INSCOP relevă faptul că educaţia este un predictor important al orientării politice a românilor în general şi al modului de raportare la discursul radical, populist în mod particular. Distribuţia intenţiei de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educaţie primară (maxim 8 clase) şi cele cu educaţie superioară în ceea ce priveşte susţinerea partidelor. AUR conduce autoritar în clasamentul intenţiei de vot a persoanelor cu educaţie primară.

În contrast, persoanele cu studii superioare favorizează formaţiuni precum USR şi PNL. Analiza votului pe criterii de educaţie dezvăluie culturi politice distincte care se suprapun peste alte tipuri de polarizări. Fractura nu este doar politică, ci şi axiologică, relevând diferenţe în raportarea la autoritate, la instituţii şi la ideea de progres social.

Practic, educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu aşteptări şi comportamente civice fundamental diferite", a afirmat Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat, fiind de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 1.8%, la un grad de încredere de 95%.