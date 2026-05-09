Inteligența artificială intră în justiția din România. Radu Marinescu, după lansarea Just.AI: „Am susținut ferm digitalizarea”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și-a exprimat susținerea față de demersul Administrației Prezidențiale de a introduce inteligența artificială în sistemul judiciar, notează Agerpres.

Într-o postare pe Facebook publicată sâmbătă, Marinescu a subliniat că digitalizarea justiției a fost o prioritate încă din perioada mandatului său la minister.

„Când am venit în Ministerul Justiţiei am susţinut ferm necesitatea ca digitalizarea şi utilizarea inteligenţei artificiale să fie între soluţiile viitorului pentru celeritate, eficientă, calitate şi modernizare în actul de justiţie şi în toată activitatea instituţională din sfera de competenţă a ministerului. Am accelerat procedurile privind obiectivele PNRR ale digitalizării justiţiei şi am deschis calea pentru proiectele de inteligenţă artificială. Salut iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale şi interesul acesteia pentru progresul justiţiei prin utilizarea tehnologiei moderne”, scrie acesta.

Tot sâmbătă, Administrația Prezidențială a anunțat lansarea primului cadru național de cooperare privind inteligența artificială în justiție. Evenimentul a marcat o premieră: toate instituțiile din sistemul judiciar românesc s-au reunit la invitația președintelui Nicușor Dan, împreună cu experți europeni, cercetători și parteneri din mediul privat, pentru a stabili principiile integrării responsabile a inteligenței artificiale în actul de justiție.

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, „prima ediţie a Forumului «Just.AI - Inteligenţa artificială în serviciul sistemului judiciar» a marcat debutul unui demers strategic de durată, dedicat modului în care noile tehnologii pot sprijini funcţionarea justiţiei fără a afecta valorile fundamentale ale statului de drept. Forumul, parte a proiectului «Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni», a reunit reprezentanţi ai tuturor instituţiilor din sistemul judiciar - instanţe, parchete, organe de cercetare penală, alături de mediul academic şi de cercetare, sectorul tehnologic, profesiile juridice şi experţi internaţionali implicaţi în dezvoltarea şi reglementarea tehnologiilor de inteligenţă artificială.”