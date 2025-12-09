Întrebat dacă a votat cu Ana Ciceală, Nicușor Dan îl atacă pe Ciucu: ”Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești”

Ciprian Ciucu a spus, că ”auzise” că Președintele României nu a votat cu Cătălin Drulă pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

"Cred că mi s-a strecurat această declarație. Nu pot s-o neg. Eu așa auzisem din anturajul domniei sale, că este probabil să o fi votat pe doamna Ana Ciceală, dar nu pot să probez. Deci, nu luați de bun ce am auzit. Mi-a scăpat acest lucru. Nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul. Nu știu pe cine a votat.", a spus Ciucu, la Antena 3 CNN.

Întrebat de la cine ”a auzit” această informație, Nicușor Dan a răspuns: "De la oameni care îl cunosc bine sau zic ei că îl cunosc bine (pe Nicușor Dan, n.r.). Și îmi cer scuze. Nu vreau să fi creat vreo știre care să nu fie adevărată."