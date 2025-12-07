Declarația surpriză făcută de Ciprian Ciucu: "Mi s-a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală. Acum regret că am spus asta"

Ciprian Ciucu spune că "i s-a strecurat" informația că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală. Sursă colaj foto: Hepta

Ciprian Ciucu a dat explicații, duminică seară, la Antena 3 CNN, în legătură cu o declarație pe care a făcut-o mai devreme în cursul zilei și în care a afirmat că a aflat - din anturajul președintelui - că Nicușor Dan ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei.

Ciceală a candidat pentru formațiunea neparlamentară SENS și a reușit, conform exit poll-ului Avangarde, un scor între 5% și 6% din voturile Bucureștenilor.

În studioul Antena 3 CNN dialogul s-a desfășurat după cum urmează.

Cătălina Porumbel: "Domnule Ciucu, ați declarat că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală." Ciprian Ciucu: "Cred că mi s-a strecurat această declarație. Nu pot s-o neg. Eu așa auzisem din anturajul domniei sale, că este probabil să o fi votat pe doamna Ana Ciceală, dar nu pot să probez. Deci, nu luați de bun ce am auzit. Mi-a scăpat acest lucru. Nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul. Nu știu pe cine a votat." Cătălina Porumbel: "Dar de unde ați auzit, domnule primar?" Ciprian Ciucu: "De la oameni care îl cunosc bine sau zic ei că îl cunosc bine (pe Nicușor Dan, n.r.). Și îmi cer scuze. Nu vreau să fi creat vreo știre care să nu fie adevărată." Oana Zamfir: "Domnule Ciucu, care este înțelegerea dumneavoastră asupra unui asemenea fapt?" Ciprian Ciucu: "Cred că deja am greșit eu speculând acest lucru și spunând mai departe. Poate nu trebuia. Dacă e ceva, întrebați-l pe domnia sa... Era foarte, foarte multă presă acolo. Îmi puneau zeci de întrebări pe minut ... Am zis-o când era toată presa pe mine, în urmă cu aproximativ o oră. Nu am să mai dezvolt ce mă întrebați. Cred că deja am greșit și vreau să repar acest lucru acum. Când greșesc - o să observați în comportamentul meu de acum înainte - pot să recunosc... Era o presiune foarte mare acolo. Cred că nu am văzut în viața mea atâția ziariști și eram mitraliat cu întrebări. Nu pot să probez. Nu am dovezi. Luați cu un grăunte de sare ceea ce am spus."

Nicușor Dan: Pentru prima dată după mult timp am putut să votez cu altcineva decât cu mine

Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică în alegerile pentru Primarul General al Capitalei.

Dan a spus că a votat "pentru o Românie în Occident". "De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine", a adăugat el.

"E important ca primarul să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate. Personal, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp.

Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și mafie imobiliară.

Sunt niște alegeri pentru București, sunt simbolice, care dau o direcție pentru politica națională, dar nu mai mult de atât. Avem niște partide cu candidați, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze", a concluzionat Nicuşor Dan.