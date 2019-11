Ion Cristoiu, incident incredibil la secția de vot. Ce a pățit jurnalistul

foto: captura Antena 3

Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit la Antena 3 un episod comic pe care l-a întâmpinat duminică la secția de vot din Piața Amzei, loc unde votează de 15 ani pe listele permanente.

„Eu votez în Piața Amzei de 15 ani pe listele permanente. Când am ajuns la CNP-ul meu mă numeam Diaconu Ion. Nu eram pe nicio listă, eram eu cu CNP-ul, dar mă numeam Diaconu. Am înțeles că e o chestiune unică pe țară, drept urmare am provocat o mare agitație. Șefa comisiei a sunat la cele mai înalte foruri ale ei. S-a spus că e ceva în neregulă. Până la urmă s-a decis să votez, dar se va face un proces verbal din care va rezulta că eu nu sunt Diaconu Ion, ci Cristoiu Ion”, a povestit jurnalistul