Senatorul PSD Ion Ganea a fost exclus din partid

„Eu am ajuns la ședință puțin mai târziu, pentru că am avut ceva personal de rezolvat . Din câte știu de la colegii mei, a fost exclus din Partidul Social Democrat, dar nu am fost chiar la acel moment”, spune Gabriela Firea.

Ion Ganea este senatorul care a lipsit de la ședințele Biroului Permanent al Senatului, astfel încât nu a fost îndeplinit cvorumul de ședință. Din acest motiv, reexaminarea legii care permite Legislativului să decidă data alegerilor parlamentare nu a putut intra în procedură.

„Din câte știu, acolo (la Biroul Permanent al Senatului - n.d.) a existat o situație cu un membru PSD care în această perioadă a refuzat să mai răspundă apelurilor noastre. Acel membru BP nu se mai află pe un loc eligibil. De aici până la a refuza să îți faci treaba e cale lungă.

Nu înseamnă că nu mai trebuie să mai vii la muncă sau să asculți cântece de sirene venite de la actuala putere. În BP nu mai avem majoritate. Noi nu îl mai considerăm social-democrat”, spunea marți prim-vicepreședintele social-democraților Sorin Grindeanu, potrivit Mediafax.

Klaus Iohannis a cerut reexaminarea legii care dă dreptul Legislativului să decidă data alegerilor parlamentare, însă nu a putut intra în procedură parlamentară deoarece nu fost îndeplinit cvorumul de ședință a Biroului Permanent.