Nebuloasele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu: o universitate nu îl cunoaște, cealaltă spune că a facut doi ani într-unul

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an. În CV-ul publicat pe Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a menționat că a urmat cursurile acestei facultăți în perioada 1996-1999.

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.

În primul CV oficial al său, depus în 2016 când activa în ministerul Transporturilor, Moșteanu a trecut la studii Universitatea Athenaeum. Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu ar fi fost vreodată student acolo. Ministrul a răspuns ulterior că CV-ul a fost greșit și că, de fapt, ar fi urmat studiile la Universitatea Bioterra. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a justificat ministrul.

Ionuț Moșteanu a obținut prima funcție publică în decembrie 2015, când a intrat în Guvernul Cioloș, proaspăt instalat la Palatul Victoria, în funcția de consilier. Numirea a fost făcută la câteva luni de la obținerea diplomei de licență la Universitatea Bioterra. Potrivit diplomei publicate joi de Moșteanu, acesta a obținut-o în septembrie 2015, însă diploma a fost eliberată trei ani mai târziu, în 2018.

Până la ridicarea diplomei, ministrul Moșteanu a prezentat o adeverință. Pe baza acesteia a lucrat ulterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a fost numit și în Consiliul de Administrație al Tarom.

Adeverință arată că ministrul Apărării a urmat cursurile Facultății de Management Agroturistic, pe care a absolvit-o cu media generală 7,57. Durata studiilor a fost de 5 ani, însă Moșteanu a absolvit doi ani într-unul singur. După ce a terminat facultatea în 1999, Moșteanu a așteptat 16 ani să își dea licența.

La sfârşitul anului 2000, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEAA) de la acea vreme a hotărât retragerea autorizaţiei şi a dreptului de funcţionare pentru toate specializările Universităţii Bioterra Bucureşti (UBB), din cauza încălcării grave a Legii acreditării şi a Legii învăţămîntului. Ulterior, începând din 2002, Universitatea Bioterra a fost din nou acreditată.

Ministrul Apărării a explicat, joi, care a fost parcursul studiilor sale.

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat.

Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.”, a scris Moșteanu.