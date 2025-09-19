Ionuţ Moşteanu, despre dronele ruseşti care au pătruns în spațiul nostru aerian: "O parte din români privesc războiul de pe balcon"

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naţionale. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Apărării Naționale a transmis, vineri, că trebuie să ne mai așteptăm la provocări din partea Rusiei, dar a dat asigurări că NATO funcționează şi "că putem să stăm liniștiți, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecție", după ce drone ruseşti au pătruns în spațiul aerian al României, în contextul războiului din Ucraina.

„Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că așa cum au am văzut, provocările din Polonia și din România vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți să asta vom face în continuare împreună cu aliații noștri.

Alianța asta arată că funcționează și vedem asta aici, pe teritoriul României mai mult ca oricând, pentru că, din nefericire, o parte din români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, și asta este o realitate, dar iată că putem să stăm liniștiți, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecție", a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Moşteanu, despre bucăţile de dronă de la Vadu

Joi, noi fragmente provenite dintr-o dronă au fost găsite pe Plaja Vadu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei acţiuni de ecologizare a zonei. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre o dronă rusească.

La aproximativ 600-700m de localitatea Edighiol, mai exact pe malul mării, echipa de ecologizare a identificat o bucată de metal cu aspect asemănător unei componente de dronă. Mesajul de avertizare de pe ea este în limba rusă și înseamnă „Nu atingeți”.

"Nu reprezintă neapărat un pericol dacă sunt doar bucăți de plastic, dacă e o dronă neexplodată trebuie verificată și și în cazul acesta și ieri s-au dus toate structurile statului care au atribuții, pentru că nu știm ce mai acolo e.

Vedem din când în când apar resturi de drone, fie că e vorba de drone navale sau de drone aeriene, apar pe teritoriu României, în zona Dobrogea sau pe la malul Mării Negre.

Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României, după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și ale au fost documentate și anunțate. Din punctul meu de vedere, cât sunt aici la Minister, încerc să comunic mai repede, să spun foarte clar asta este realitatea.

Mai intră câte un avion în spațiul controlat de România, deasupra Mării Negre și se mai întâmplă lucruri de astea. Suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place, asta este realitate.

Important este ca instituțiile noastre să asta facem în fiecare zi, să lucreze mai bine împreună, să lucrăm mai bine împreună cu aliații și să răspundem mai rapid la astfel de provocări”, a declarat ministrul Apărării Naționale.