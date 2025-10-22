Antena 3 CNN Politică Ionuț Moșteanu: ,,Orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă’’

Ionuț Moșteanu: ,,Orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă’’

Sarah El-Ayoubi
<1 minut de citit Publicat la 14:18 22 Oct 2025 Modificat la 14:18 22 Oct 2025
Ionuț Moșteanu
Ionuț Moșteanu: ,,Orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă’’. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că dronele ruseşti care vor pătrunde pe teritoriul României vor fi doborâte, informează Agerpres.

Ionuț Moşteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă.  "Cu siguranţă va avea ordinul pilotul sau cei angajaţi în operaţiune vor avea ordinul de a o da jos. Şi azi-noapte am avut drone foarte aproape de graniţa noastră şi am avut avioane din nou în aer şi ale noastre şi ale partenerilor germani şi au avut acest accept de a angaja şi a o da jos dacă va intra în spaţiu aerian românesc", a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului. 

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că spaţiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localităţile ucrainene de pe malul Dunării, graniţa româno-ucraineană, şi că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea ţintelor aeriene care ar fi pătruns în spaţiul aerian naţional. 

 

