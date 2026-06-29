Isaac Herzog i-a invitat oficial pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru în Israel: „Prețuim prietenia și privim cu speranță spre viitor”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, și Președintele României, Nicușor Dan, alături de Primele Doamne. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă alături de Președintele Israelului, Isaac Herzog, după vizita acestuia la Iași și București pentru omagierea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. La finalul conferinței, Herzog l-a invitat oficial pe Nicușor Dan și pe partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, într-o vizită în Israel.

„Am avut o discuție în care am vorbit despre relația noastră bilaterală. Este o relație puternică la nivel politic, economic și uman, o relație veche și, bineînțeles, în această relație un liant important este comunitatea israelienilor din România, oameni care au contribuit la construcția și apoi dezvoltarea statului Israel. Avem o colaborare consistentă în domenii precum economia, securitatea și industria de apărare, agricultura și tehnologia informațiilor.

Există însă un mare potențial de dezvoltare în ambele sensuri: investiții israeliene în România, investiții românești în Israel, iar noi vom colabora în continuare pentru dezvoltarea schimburilor economice.

Vizitați România pentru a marca un eveniment tragic din istoria noastră comună, 85 de ani de la Pogromul de la Iași, și vreau să aduc un omagiu memoriei victimelor din acele zile. Cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor, să milităm pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și, evident, în România.

Vedem o creștere a discursului instigator la ură și trebuie să acționăm cu fermitate și tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, o deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii și credințe diferite. Este sarcina noastră, a tuturor.

Am discutat de palierul extern, securitatea regională. Am vorbit despre zona noastră, pozițiile noastre sunt evident comune în ceea ce privește războiul din Ucraina și agresiunea rusă și am mulțumit președintelui pentru solidaritatea Israelului în urma evenimentelor pe care le-am avut.

Am discutat, evident, despre situația din Orientul Mijlociu. Am reiterat poziția noastră cu privire la necesitatea eforturilor diplomatice pentru a readuce pacea și stabilitatea în regiune, speranța noastră că înțelegerea dintre SUA și Iran va deschide calea către o pace regională de durată, iar România continuă să sprijine eforturile pentru stabilizarea Orientului Mijlociu, în beneficiul tuturor locuitorilor”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, Herzog a mulțumit României pentru sprijinul și angajamentul său în toate domeniile comune și i-a invitat oficial pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru într-o vizită în Israel.

„Dragă prietene, mulțumesc pentru călduroasa primire aici, la București. Sunt profund onorat de invitația dumneavoastră de a întreprinde această vizită de stat. Vă mulțumesc pentru discuția pozitivă și deschisă.

Vizita mea este un simbol al legăturii noastre, care își are rădăcinile în secolele de istorie evreiască din România. Faimoasa comunitate evreiască din România a jucat un rol în formarea națiunii. Există acum și episoade de istorie oribilă.

Am fost la Iași, unde a avut loc cel mai oribil pogrom acum 85 de ani. Am aniversat acest eveniment, am rememorat atrocitățile și nădăjduim că lecțiile vor fi învățate și reținute și că toate măsurile pentru a nu uita Holocaustul vor fi luate.

Mulțumim României pentru angajamentul său de a preda istoria generațiilor viitoare. Este mai important acum, când flagelul antisemitismului circulă din nou. Trebuie să ne ridicăm împotriva acestei uri otrăvitoare în Europa și în lume.

Israelul și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valorile împărtășite profund, după 70 de ani de relații diplomatice. Mii de israelieni de origine română servesc drept o punte vie între popoarele noastre.

Am discutat cum să aprofundăm cooperarea noastră, mai ales în tehnologie, inovație, AI, securitate, agricultură și mult mai multe domenii. Suntem angajați să facem acest parteneriat și mai puternic.

De la masacrul oribil din octombrie 2023, Israelul luptă pe mai multe fronturi cu Iranul, Hamas, Hezbollah și houthii, dar acest război nu este doar împotriva Israelului. Este un război purtat de Iran împotriva lumii libere. România înțelege acest lucru și apreciem profund sprijinul acordat Israelului.

România caută pacea și noi dorim să trăim în pace, liberi de amenințarea terorii și violenței. Căutăm pacea, liberi de șantajul iranian, și mă bucur foarte mult de existența memorandumului semnat, care pune bazele unei asemenea păci. Comunitatea internațională trebuie să sprijine acest lucru și să ajute Libanul să își revină economic și să atingă stabilitatea.

Căutăm pacea cu Siria și un nou capitol între țările noastre. Căutăm pacea în Gaza, pentru că poporul din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest lucru nu se poate îndeplini decât prin aplicarea deplină a rezoluției Consiliului de Securitate și trebuie să înceapă cu dezarmarea Hamas, în conformitate cu acea rezoluție.

Pentru cei din Europa care cer boicot și sancțiuni împotriva Israelului, îi îndemn să facă un pas înapoi. Discutați cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.

Această vizită a reafirmat ceea ce știm de multă vreme: Israelul și România nu sunt doar parteneri, ci și prieteni.

Transmit o invitație oficială dumneavoastră și Primei Doamne (n.r. - Mirabela Grădinaru) să vizitați Israelul și poate și popoarele noastre își vor exprima recunoștința și prietenia. Prețuim prietenia și privim cu speranță spre viitor”, a spus Herzog.

Isaac Herzog, Președintele Israelului, se află în aceste zile în România, într-o vizită de stat construită pe doi piloni: comemorare și viitor. Joi, la Podu Iloaiei, va fi prezent la marcarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai sângeroase masacre antisemite de pe teritoriul României, în care au fost uciși mii de evrei în vara lui 1941. Cu această ocazie, vor fi înmormântate rămășițele a 22 de victime descoperite recent într-o pădure din apropiere.