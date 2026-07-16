Ivan acuză miniştrii USR că au blocat semnarea memorandumului pentru proiectul Porțile de Fier 3: Aflăm dintr-odată că l-au "deblocat"

Hidrocentrala Porțile de fier 1. Sursa foto: Facebook/ US Embassy Bucharest

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a acuzat miniştrii USR de la MAE (Oana Ţoiu) şi de la Mediu (Diana Buzoianu) că au blocat "luni întregi" aprobarea memorandumului pentru proiectul Djerdap 3 (Porţile de Fier 3). "Demersul a fost blocat luni întregi, în ciuda tuturor discuțiilor purtate, a argumentelor raționale prezentate și a clarificărilor oferite. Iar acum, dintr-odată, aflăm că aceiași oameni care au mers cu frâna de mână trasă au “deblocat” proiectul", a postat Ivan pe Facebook.

Ivan a mai explicat că "Porțile de Fier 3 este un proiect comun româno-sârb, care ar urma să fie dezvoltat în formula 50%-50% de Hidroelectrica și compania omoloagă din Serbia".

"Porțile de Fier 3, un proiect strategic ținut pe loc de întârzieri birocratice

Adevărul trebuie spus clar: Ministerul Energiei și-a făcut treaba, însă aprobarea memorandumului pentru proiectul Djerdap 3 a fost amânată luni întregi în circuitul de avizare, prin blocaje succesive la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Mediului.

Porțile de Fier 3 este un proiect comun româno-sârb, care ar urma să fie dezvoltat în formula 50%-50% de Hidroelectrica și compania omoloagă din Serbia. Este o investiție importantă pentru capacitatea de stocare și echilibrare a sistemului energetic, exact ceea ce îi trebuie României pentru a integra noile capacități regenerabile și pentru a-și consolida securitatea energetică.

Am început demersurile în urmă cu aproape un an. La 4 august 2025, după consultarea Hidroelectrica, Ministerul Energiei a redactat și a transmis pentru prima dată către MAE memorandumul necesar aprobării negocierii și semnării documentului.

Din acel moment, demersul a fost blocat luni întregi, în ciuda tuturor discuțiilor purtate, a argumentelor raționale prezentate și a clarificărilor oferite.

Am răspuns constant observațiilor MAE și am actualizat memorandumul așa încât evaluarea implementării proiectului să fie cât mai clară.

Cu toate acestea:

avizul Ministerului Mediului a venit abia la 15 ianuarie 2026;

după fiecare modificare solicitată, documentul a fost retransmis Ministerului Afacerilor Externe;

în februarie 2026, MAE a cerut noi informații tehnice;

între timp, la 20 februarie 2026, Guvernul Serbiei aprobase deja memorandumul în versiunea propusă de partea sârbă", a transmis Ivan.

Ivan acuză birocrație și calcule politice

"Ministerul Energiei a transmis, de fiecare dată, toate clarificările solicitate, după noi consultări cu Hidroelectrica.

Am menținut personal proiectul pe agenda discuțiilor bilaterale cu Serbia, atât la București, cât și la Washington, D.C., și am făcut toate demersurile care intrau în atribuțiile mele.

Iar acum, dintr-odată, aflăm că aceiași oameni care au mers cu frâna de mână trasă au “deblocat” proiectul. Același proiect, același obiectiv strategic și aceleași argumente nu erau însă suficient de bune în urmă cu șase luni, doar pentru că demersul fusese făcut de un ministru PSD. Acum sunt prezentate drept o realizare fix de către cei care au întârziat luni întregi aprobarea.

Este inadmisibil ca proiectele energetice strategice pentru România să fie blocate luni întregi de birocrație și de calcule politice.

Proiectul nu s-a schimbat. S-a schimbat doar ministrul PSD, iar acum e momentul perfect pentru ca unii să-și aroge merite.

Ce credibilitate are un demnitar român care vorbește despre securitate energetică și prețuri mici la energie, dar, când are în față investiții importante, le blochează în hârtii, avize și solicitări succesive?

Repet: Ministerul Energiei și-a făcut treaba. România nu își permite ca proiectele strategice să fie amânate din cauza lipsei de coordonare și de asumare, pentru ca apoi cei care le-au ținut pe loc să pretindă că tot ei le-au deblocat", a completat fostul ministru al Energiei.