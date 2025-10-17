Japonia a trimis la București un ambasador îndrăgostit de România. „Sunt profund impresionat de români"

Excelenţa Sa, Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România. sursa foto: Antena 3 CNN

A gătit sarmale şi a devenit viral pe reţelele sociale din România. Îi mai plac ciorba de burtă, micii şi se declară total îndrăgostit de ţara noastră. Iar în spatele cifrelor și acordurilor diplomatice, ambasadorul Japoniei în România vede altceva: oameni deschiși, cultivați și prietenoși, un potențial turistic uriaș și o legătură tot mai strânsă între două țări care, deși se află la mii de kilometri distanță una de alta, împărtășesc aceleași valori.

De la sushi și anime, până la energie nucleară și infrastructură, Excelenţa Sa, Ambasadorul Takashi Katae, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Antena3.ro, despre noul capitol al unei prietenii vechi între România şi Japonia. Iar în încheiere, Cătălin Hîldan, colegul nostru care iubește cultura japoneză, a avut ocazia să stea de vorbă cu Excelența Sa în limba celor din Țara Soarelui Răsare.

Reporter: Cum ați descrie evoluția relațiilor diplomatice și de parteneriat dintre Japonia și România din ultimii ani?

Excelenţa Sa, Takashi Takae, ambasadorul Japoniei în România: În ultimii ani, relațiile dintre Japonia și România au cunoscut o creștere remarcabilă. Ceea ce a fost odinioară o prietenie tradițională s-a transformat, în 2023, într-un Parteneriat Strategic. Acesta marchează o nouă etapă în cooperarea noastră, bazată pe valori comune precum democrația, statul de drept și ordinea internațională liberă și deschisă.

Parteneriatul nostru se extinde în tot mai multe domenii. Companiile japoneze sunt tot mai implicate în sectoarele românești de inovație, energie și infrastructură – podul de la Brăila peste Dunăre este un exemplu excelent al cooperării noastre de înaltă calitate.

În același timp, schimburile interumane, evenimentele culturale și programele academice conectează societățile noastre mai strâns ca niciodată.

De asemenea, cooperăm în fața provocărilor regionale și globale, atât în Europa, cât și dincolo de ea.

Cred cu tărie că Japonia și România intră acum într-un nou capitol: unul al valorilor comune, al prieteniei și al încrederii reciproce, care se va adânci în anii ce urmează.

Peste 40.000 de locuri de muncă în companiile japoneze ce activează în România

Reporter: Japonia este recunoscută la nivel mondial pentru inovație și excelență tehnologică. Ce oportunități de investiții există pentru companiile japoneze în România?

E.S. Takashi Katae: Peste 100 de companii japoneze operează în România, generând peste 40.000 de locuri de muncă. Chiar și în perioada comunistă, companiile japoneze au oferit sprijin tehnic întreprinderilor de stat, înainte de a achiziționa fabrici după tranziția democratică. Activitatea lor, mai ales în producția auto, continuă și astăzi, cu extinderi în diverse regiuni. În prezent, interesul s-a orientat tot mai mult către infrastructură, IT și energie.

Companiile japoneze sunt implicate în proiecte precum podul de la Brăila – pe care l-am menționat deja – și linia de metrou M6 din București. În IT, firme precum NTT Data și Hitachi și-au consolidat prezența prin achiziționarea unor companii românești de top.

În energie, Japonia este foarte interesată de proiectele României privind reactoarele modulare mici, mai ales într-un context global marcat de tensiuni geopolitice și preocupări privind securitatea energetică.

Japonia își consolidează activ relațiile economice cu România printr-un efort comun public–privat, având ca obiectiv creșterea prezenței corporative japoneze în aceste sectoare. Deși multe activități se desfășoară în zona B2B, deci mai puțin vizibilă publicului larg, companiile japoneze sunt puternic ancorate în diverse industrii din România.

Exemple notabile includ integrarea URSUS în grupul Asahi, poziția solidă a Toyota și Suzuki pe piața auto, iar aproape jumătate din vânzările de motociclete din România aparțin celor patru mărci japoneze: Honda, Suzuki, Yamaha și Kawasaki.

E.S. Takashi Katae, despre războiul din Ucraina: "România a avut un rol umanitar vital"

Reporter: Japonia a condamnat ferm invazia Rusiei în Ucraina. Cum evaluați sprijinul oferit de România Ucrainei și rolul său în asigurarea stabilității în regiunea Mării Negre?

E.S. Takashi Katae: Japonia condamnă invazia Rusiei în Ucraina ca pe o încălcare a dreptului internațional și a principiilor păcii. Apreciem sprijinul neclintit al României pentru Ucraina, recunoscându-i rolul esențial în menținerea stabilității regionale.

România a avut un rol umanitar vital, primind refugiați ucraineni și facilitând tranzitul cerealelor, contribuind astfel la securitatea alimentară globală. Mai mult, inițiativele strategice ale României, precum Centrul European de Instruire F-16 și rolul său în securitatea navigației în Marea Neagră, subliniază importanța sa pe flancul estic al NATO.

Cooperarea noastră se bazează pe Parteneriatul Strategic și pe valori comune, ilustrate de Declarația Comună de Sprijin pentru Ucraina semnată în timpul președinției G7 a Japoniei în 2023, la care au aderat peste 30 de state, inclusiv România.

Japonia va găzdui Conferința pentru acțiune împotriva minelor în Ucraina în octombrie 2025, reafirmând angajamentul nostru. România este un partener-cheie în sprijinirea redresării Ucrainei, iar Japonia este mândră să stea alături de ea în aceste eforturi.

E.S. Takashi Katae: "M-a uimit cât de mulţi români vorbesc engleza"

Reporter: Ce v-a impresionat cel mai mult la România, dincolo de atribuțiile diplomatice?

E.S. Takashi Katae: De când am sosit în România, acum mai bine de un an și jumătate, sunt profund impresionat de oamenii și potențialul acestei țări. Competențele lingvistice ale românilor, ospitalitatea lor caldă și afinitatea clară față de Japonia m-au surprins în mod plăcut.

M-a uimit cât de multă lume vorbește engleza și m-a bucurat să descopăr că tot mai mulți români studiază limba japoneză. Bunăvoința larg răspândită față de Japonia este o surpriză plăcută, demonstrând rădăcinile adânci ale companiilor și culturii japoneze în România. Sunt deopotrivă impresionat de potențialul turistic al României. Vizitând diverse orașe, mă gândesc adesea că este o mare pierdere faptul că aceste locuri minunate nu sunt suficient de cunoscute în Japonia.

De aceea, ambasada promovează activ schimburile între oameni, inclusiv în domeniul turismului.

Cultura pop niponă, puntea perfectă între tinerii de pe două continente diferite

Reporter: Mulți români cunosc Japonia prin cultura pop – anime, manga, jocuri video și gastronomie. Cum credeți că acestea pot deveni o punte eficientă între tinerii din cele două țări?

E.S. Takashi Katae: Cultura pop japoneză – anime, manga, jocurile video și gastronomia – este iubită de tineri din întreaga lume. Mă bucur nespus că aceste aspecte ale culturii japoneze sunt atât de apreciate și răspândite în rândul tinerilor din România.

Cultura pop este un instrument important de schimb cultural. Pentru generațiile tinere, ea reprezintă o poartă spre înțelegerea altor culturi, dincolo de granițe, și o modalitate de a descoperi valorile, istoria, societatea și spiritul de cooperare japonez. Sperăm ca acești tineri să devină, în viitor, adevărate punţi între Japonia și România.

Totodată, gastronomia japoneză, recunoscută ca Patrimoniu Cultural Imaterial UNESCO, oferă o cale minunată de a experimenta stilul de viață și tradițiile japoneze prin mâncare. Sushi-ul este foarte popular și aici, iar un bucătar român de sushi a obținut locul al doilea la World Sushi Cup din Japonia - un rezultat extraordinar. Sperăm ca aceste delicii culinare să devină un catalizator pentru o înțelegere și o apropiere culturală mai profundă.

Ne-ar face mare plăcere ca aceste forme de cultură atractive să stârnească o afecțiune tot mai mare pentru Japonia, determinând tot mai mulți români să învețe limba japoneză, să lucreze în companii japoneze sau să viziteze Japonia. Ne dorim sincer ca aceste schimburi culturale să aprofundeze și mai mult relația dintre cele două națiuni.