Kelemen Hunor anunță în ce condiții susține UDMR un alt premier. Atac la Siegfried Mureșan: A dispărut. Toată vara nu am auzit de el

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni, că „până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan”. „Restul sunt ficțiuni, un basm”, a declarat el pentru publicația Maszol. Mai mult, el a lansat și un atac la adresa lui Mureșan: „Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”.

Potrivit unor surse politice citate de publicația maghiară, Kelemen Hunor le-ar fi spus lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că parlamentarii alianței vor vota pentru candidatul la funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan, oricine ar fi acesta.

„Nu am spus asta, nu am făcut nicio declarație. Poziția UDMR rămâne că așteptăm ca președintele să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat, Siegfried Mureșan. PSD are și el un candidat la funcția de prim-ministru în persoana lui Sorin Grindeanu. Atâta timp cât președintele nu îl numește, nu putem negocia cu PSD și nu vom adopta o poziție diferită: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și vom ține de asta. Restul sunt ficțiuni, un basm”, a spus Kelemen Hunor.

El a reiterat nevoia României de un guvern complet, învestiti cât mai curând.

„Nu putem continua să facem asta. Nu este în interesul nostru să avem alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți sau frivoli având un candidat și discutând despre susținerea unui alt candidat. Nu facem asta. După ce președintele va nominaliza, va exista o situație nouă și vom vedea în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Nu pot spune mai multe despre asta, cu excepția faptului că ceea ce s-a publicat în presă în acest sens este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi care nu au nicio bază în realitate, atunci îmi pot imagina cât de fiabile sunt evaluările lor anuale”, a spus președintele UDMR.

Totuși, Kelemen Hunor îl acuză pe Mureșan că a dispărut după nominalizarea sa.

„Am vorbit pe larg cu Bolojan despre asta săptămâna trecută. Mureșan, după nominalizarea sa, s-a dus o dată la președinte, o dată la PSD, apoi a dispărut. Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil. În parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD singur. În același timp, suntem departe de 233 (n.r. - voturi), la fel cum PSD este departe de asta. Candidatul nostru la prim-ministru nu a încercat să mențină sau să crească acest avantaj în vară”, a subliniat el.

Astfel, el a subliniat că „până când președintele nu va lua o decizie, nu voi ieși din barca comună în care stăm cu PNL și USR lângă Siegfried Mureșan”.

„Pe de altă parte, PSD a fost agitat toată vara. Au făcut declarații ici și colo, au negociat. M-au întrebat și pe mine, am vorbit cu Grindeanu. I-am mai spus: până când președintele nu va lua o decizie, nu voi ieși din barca comună în care stăm cu PNL și USR lângă Siegfried Mureșan” , a afirmat Kelemen Hunor.

El a adăugat că cele aproape patru luni care au trecut de la moțiunea de cenzură sunt foarte contraproductive.

„Politicianul transmite mesajul că nu este capabil să ajungă la un acord pentru țară. Egoul, stima de sine, este mai mare decât ceea ce este permis atunci când țara se află într-o astfel de situație”, a subliniat el.

În ceea ce privește negocierile cu micile fracțiuni parlamentare, Kelemen Hunor a menționat că, dacă președintele îi va cere lui Mureșan să formeze un guvern, va trebui să negocieze și cu micile grupări formate din partidele dezintegrate în cazul în care PSD își va retrage sprijinul.

„În caz contrar, Grindeanu va trebui să negocieze și cu ei. Noi, UDMR, nu trebuie să negociem. Nu vrem să stăm la aceeași masă cu AUR, oricine ne cunoaște este conștient de acest lucru”, a încheiat Kelemen Hunor, care a informat.

Luni, PSD a avut un Consiliu Politic Național la Sinaia, în care a votat să își asume guvernarea și să accepte chiar și un premier independent politic. Social-democrații nu vor vota niciun guvern din care nu vor face parte.