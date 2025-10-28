Kelemen Hunor anunță un acord pe tăierile din administrație. "A rămas 10% din posturile efectiv ocupate"

Kelemen Hunor a precizat, marți, că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va prezenta în Guvern un proiect care prevede o tăiere de 10% a posturilor ocupate efectiv FOTO: Hepta

Kelemen Hunor a precizat, marți, că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va prezenta în Guvern un proiect care prevede o tăiere de 10% a posturilor ocupate efectiv, atât în administrația locală, cât și în administrația centrală. Preşedintele UDMR a mai spus, într-un interviu pentru Observator, că este un blocaj în coaliție de două luni şi jumătate în ceea ce privește reforma administrației.

Kelemen Hunor a precizat că săptămâna viitoare proiectul trebuie să intre în primă lectură, în Guvern, pentru că “fără această reformă nu poţi să faci legea bugetului”:

“Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuieli, din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi Cseke a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală.

Mâine, poimâine va fi pus în text de lege şi trimite către toţi liderii coaliţiei. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în prima lectură în şedinţa de guvern”.

Președintele UDMR a subliniat că Guvernul nu are de ales în ceea ce privește tăierile posturilor din administrație, indiferent că își asumă răspunderea sau o face prin proiect de lege, votat în Parlament:

“Nu are de ales Guvernul, să vină în faţa Parlamentului, asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege, chiar nu contează, altfel nu poţi să faci legea bugetului, asta este discuţia”, a anunţat Kelemen Hunor.

El a precizat că ”a rămas 10%, aşa va fi propunerea lui Cseke, 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi din administraţia locală”.

“A fost un blocaj şi este un blocaj de două luni şi jumătate. Nu putem să ne ascundem după degete”, a subliniat liderul UDMR.