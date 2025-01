Kelemen Hunor: „Crin Antonescu are dreptate. Trebuie să stabilim cât mai repede data alegerilor"

Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Hepta

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat duminică, la EuropaFM, că Crin Antonescu are dreptate, iar coaliţia ar trebui să stabilească data alegerilor prezidențiale cât mai repede. „Nu putem tergiversa", a spus el, subliniind că din partea formațiunii sale nu este nicio problemă cu validarea candidaturii lui Antonescu.

„Această perioadă de sărbători, Crăciun, Revelion…nimeni nu a avut posibilitatea de a face un plan și o strategie pentru alegerile prezidențiale.

Poate că au fost și comunicatori care nu au fost exact pe linia acordului de coaliție. Dar acolo are dreptate Crin Antonescu: data alegerilor trebuie stabilită cât mai repede, nu putem tergiversa, nu putem amâna stabilirea datei alegerilor.

Săptămâna care urmează trebuie o decizie care să se transforme în OUG și apoi în Hotărâre de Guvern, iar aceste alegeri prezidențiale trebuie făcute înainte de sărbătorile pascale”, spune Kelemen Hunor.

Liderul URMR a spus că a discutat și cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, și cu președintele PNL, Ilie Bolojan, iar Coaliţia se va întâlni cel târziu luni dimineață pentru a se lua o decizie cu validarea candidaturii la prezidenţiale a lui Crin Antonescu.

„La UDMR nu este nicio problemă, vom face asta curând, și sunt sigur că și celelalte partide vor face la fel”, a precizat Kelemen.

Crin Antonescu şi-a suspendat candidatura la prezidențiale și acuză Coaliţia că l-a lăsat singur

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a declarat sâmbăta seara la Digi24 că la acest moment consideră suspendată candidatura sa din partea Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale din 2025. Antonescu a invocat faptul că nu a fost încă stabilită nicio dată pentru alegeri respectiv că nu a existat un vot unanim din partea partidelor. „Dacă aveți treabă cu mine, mă cautaţi".

„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, si calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a spus, sâmbătă seară, Crin Antonescu la Digi24.

Motivul pentru care Antonescu îşi suspendă candidatura

Antonescu a invocat faptul că nu a fost încă stabilită nicio dată pentru alegeri respectiv că nu a existat un vot unanim din partea partidelor.

„Acordul a fost făcut la data de 22 decembrie și am stabilit că alegerile să aibă loc cât mai repede. Între timp am constatat două lucruri care mă fac pe mine să consider acest acord suspendat, și ca atare și calitatea mea de candidat – suspendată, și anume: nu avem o dată a alegerilor și nu înțeleg de ce.

Pentru că din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie CCR a decis anularea alegerilor și, implicit, repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost la Monitorul Oficial această decizie publicată, de a doua zi, Guvernul care era în exercițiu atunci, ar fi trebuit să dea după calculul de rigoare cu numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidențiale.

Suntem în 4 ianuarie, al an – 2025, nu avem încă, deși s-au vehiculat niște date, dar ele nu s-au concretizat, deși între timp avem un nou guvern, au fost câteva ședințe de guvern, s-a vorbit despre fixarea datelor alegerilor, și totuși nu avem o dată, ceea ce din punctul meu de vedere este greu de explicat, și în orice caz destul de greu de acceptat pentru opinia publică”, a mai spus Crin Antonescu.