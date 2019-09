Kelemen Hunor: Dacă mai pierd o săptămână, cei care au anunţat moţiunea ar putea să aibă o surpriză

Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că UDMR va susţine o moţiune de cenzură, dar a apreciat totodată că o amânare a depunerii acesteia ar putea determina o reorientare a forţelor pro şi contra din Parlament.



„Astăzi, e prima dată din 2017 când o moţiune de cenzură poate să treacă fără nicio problemă. Eu cred că cei care au anunţat deja că depun moţiune de cenzură au pierdut deja o săptămână. Dacă mai pierd o săptămână, s-ar putea să fie o surpriză mare: să existe o reorientare, fiindcă aşa e în Parlamentul României de 30 de ani, aşa e în politica românească, şi să se trezească că are majoritate Guvernul, are 233 de voturi la restructurare. (...) Orice pierdere de vreme, orice temporizare a depunerii moţiunii de cenzură prin fel de fel de argumente (...) va lăsa senzaţia că nu se doreşte preluarea guvernării de către opoziţie. Nu e bine, pentru că eu cred că în acest moment ar fi un pas important să se găsească o nouă formulă de guvernare, un nou guvern”, a precizat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.



Liderul UDMR a subliniat că, în ciuda speculaţiilor din presă, UDMR nu va susţine Guvernul.



„În mai, înainte de alegerile europarlamentare, am luat decizia că nu vom susţine mai departe Guvernul PSD-ALDE. De atunci nu s-a schimbat absolut nimic. Săptămâna trecută, la şedinţa grupurilor reunite, apoi în CRU (Consiliul Reprezentanţilor Uniunii), am discutat aceste aspecte şi am ajuns la concluzia că în continuare rămâne decizia din mai în vigoare: nu susţinem guvernul (...) Nu va exista susţinere pentru un guvern minoritar, pentru o restructurare”, a mai spus Kelemen Hunor.