Kelemen Hunor: Opoziția doreşte preluarea guvernării, dar nu are o soluţie conturată

Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că, deşi opoziţia doreşte preluarea guvernării prin adoptarea moţiunii de cenzură, aceasta nu are "nicio soluţie conturată" şi a subliniat că Uniunea Democrată Maghiară din România ''nu vrea, nu poate şi nu trebuie să participe la o luptă sterilă pentru putere''.



"În acest moment asistăm la un exerciţiu democratic şi legitim din partea opoziţiei, care aparent doreşte preluarea guvernării, dar de fapt nu are nicio soluţie conturată, niciun răspuns asumat de toate părţile semnatare, nicio măsură anunţată de cei care încearcă preluarea guvernării. (...) Nu se vorbeşte despre viziune, nu se spune nimic despre programul de mâine, nu se prezintă măcar o schiţă a unui program de guvernare şi nu se vorbeşte despre cea mai mare problemă şi rezolvare a ei - lipsa de încredere totală între cetăţeni, între diferite grupuri şi în instituţiile statului. (...) UDMR este conştientă de faptul că, fără un moment zero, fără un consens politic minimal în cazul a cel puţin cinci - şase chestiuni importante, toată această luptă va reflecta în continuare preocuparea partidelor politice doar pentru a păstra sau a prelua puterea executivă. Dorim dezbateri, polemici şi decizii pentru politici publice pentru următorii 10 - 20 de ani, pentru viitorul ţării, pentru această administraţie de zeci de ani total ineficientă, pentru investiţii, pentru relaţiile din societate, inclusiv între majoritate şi minorităţi. Dar, în loc să avem astfel de dezbateri, asistăm doar la o luptă sterilă pentru putere, la care nu vrem, nu putem şi nu trebuie să participăm. În consecinţă, nu vom participa la vot. Nu vom fi prezenţi în sală şi vă rugăm să ne treceţi absenţi în momentul votării", a afirmat Kelemen Hunor, la dezbaterea moţiunii de cenzură.



El a explicat că moţiunea reprezintă "un instrument care poate schimba soarta societăţii".



"Moţiunea de cenzură este un instrument important nu doar pentru controlul activităţii Guvernului, dar şi pentru schimbarea unei majorităţi legitime şi consolidate, formate în urma alegerilor parlamentare. Moţiunea de cenzură este un instrument extrem de serios, prin care, în perioada dintre două alegeri parlamentare, se poată da o nouă direcţie prezentului şi mai ales viitorului, un instrument care poate schimba soarta societăţii. Ultima dată s-a întâmplat în 2012, de aceea susţinerea şi votarea unei moţiuni de cenzură care ar duce la schimbarea majorităţii parlamentare nu poate fi rezultatul unor aranjamente de culise. Orice critică la adresa Guvernului este necesară şi importantă, dar la fel de necesar şi mult mai important este să ştim ce urmează după o eventuală reuşită a moţiunii de cenzură. Din perspectiva noastră, această întrebare primează", a adăugat Kelemen Hunor.



Preşedintele UDMR a subliniat că îşi doreşte "răspunsuri drepte, transparente şi rapide" la o serie de întrebări vizând eventuala viitoare guvernare.



"Ce se va întâmpla concret dacă va trece moţiunea de cenzură? Este întrebarea pe care am pus-o de mai multe ori în luna mai, în luna iunie. Din punctul nostru de vedere, o moţiune de cenzură, dincolo de critica la adresa Guvernului, ar mai trebui să aibă şi o componentă esenţială - cea care arată clar ce urmează. Care este programul de guvernare al acelor partide care doresc într-adevăr preluarea puterii executive? Cine este candidatul pentru funcţia de prim-ministru şi pe ce majoritate se bazează cifric şi politic? Cine sunt cei care vor conduce principalele ministere şi care va fi direcţia ce va trebui urmată în politicile publice cele mai importate? Sunt doar câteva întrebări deloc extravagante, întrebări oneste, de bun simţ, întrebări care aşteaptă tot atâtea răspunsuri drepte, transparente şi rapide. Suntem departe de a avea răspunsuri la aceste întrebări", a mai spus Kelemen Hunor.



El le-a răspuns şi celor care acuză UDMR că nu ajută la adoptarea moţiunii de cenzură.



"Văd un efort uriaş depus de unii şi de alţii de a arăta cu degetul spre UDMR spunând că din cauza noastră nu trece moţiunea de cenzură. 151 plus 30 înseamnă 181. Faceţi dvs calculul mai departe, de la 181 până la 233, câte voturi vă lipsesc, presupunând că aveţi premier, că aveţi miniştri, că aveţi program de guvernare. Sperăm că va veni şi momentul când vom putea discuta despre problemele reale, fără sloganuri, fără ură, fără încercări de stigmatizare şi vom putea decide în legătură cu ziua de mâine, în legătură cu binele comun al întregii societăţi, în folosul fiecărui om. Vă asigur că atunci vom fi prezenţi!", a declarat preşedintele UDMR.