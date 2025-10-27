Kelemen Hunor: PSD s-a obișnuit că ceea ce spune, PNL acceptă. Nicu și Marcel aveau altă relaţie

Liderul UDMR a reclamat că nu este disciplină în coaliţie. Sursa foto: Agerpres

Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat luni seara, la Digi24, că au existat dispute încă de la începutul coaliţiei şi a precizat că neînţelegerile vor continua până după Congresul PSD. Potrivit politicianului, cei din PSD s-au obișnuit că ceea ce spun, cei din PNL acceptă, iar "Nicu și Marcel aveau altă relaţie". "Probabil că e greu să te obişnuieşti că acum există un alt premier de la PNL care e mai puţin flexibil", a afirmat liderul UDMR, care a subliniat şi că nu este disciplină în coaliţie.

În cadrul interviului oferit în această seară, Kelemen Hunor a vorbit şi despre pensiile magistraţilor, nu doar despre problemele cu care se confruntă coaliţia cu cinci partide aflate la guvernare și cu premierul Ilie Bolojan, pe care l-a descris a fi "mai puțin flexibil".

"Există aceste dispute, este dinamica coaliţiei de la bun început şi aproape dinamica tuturor coaliţiilor din ultimii 35 de ani (...) PSD se pregăteşte de alegeri, cu toate că nu există o miză, nu are Sorin Grindeanu un competitor", a declarat președintele UDMR.

În vârstă de 58 de ani, Kelemen Hunor crede că există şi o altă explicaţie a reacţiilor din spaţiul public din ultima perioadă: "Eu am şi o altă explicaţie, sigur, nu o să placă nici PSD, nici PNL, dar asta e viaţa, nu fac politică ca să fiu pe placul lor. S-au obişnuit când au guvernat în doi că ceea ce spune PSD, PNL acceptă.

Nicu şi Marcel au avut altă relaţie. (...), probabil, e greu să te obişnuieşti că este alt premier de la PNL, care este mai puţin flexibil şi trebuie să te obişnuieşti cu asta".

Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România apreciază că "nu există disciplină" în coaliţie şi unele proiecte sunt greu de trecut în Parlament.

"Fără disciplină, degeaba ai o majoritate de 60%, fără disciplină este greu de mers înainte. De două luni şi jumătate, pe două proiecte, coaliţia se ceartă şi nu am avansat", a mai transmis Kelemen Hunor.

Politicianul a mai precizat în timpul declaraţiilor, într-o coaliţie "unde sunt cinci la masă" – PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile – "n-ai cum să aştepţi să fie toată lumea de acord cu fiecare enunţ".

"Dar eu cred că suntem oameni maturi şi vom trece de aceste, sau peste aceste tensiuni din coaliţie după 7 noiembrie", a mai menţionat Kelemen Hunor.

PSD îşi alege noua conducere în 7 noiembrie, multe dintre declaraţiile lui Sorin Grindeanu din ultima perioadă fiind puse pe seama campaniei electorale interne.