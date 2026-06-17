Kelemen Hunor: UDMR nu va vota Guvernul Veștea. Nu vom fi în sală în momentul votului

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, la o declaraţie de presă. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că partidul a decis în unanimitate că nu va vota Guvernul Veștea în Parlament. Mai mult decât atât, membrii UDMR nu vor fi în sală în momentul votului.

„Decizia noastră a fost să nu susținem învestirea guvernului, deci nu îl vom vota când va apărea lista și programul de guvernareâ. A fost o decizie cu o singură abținere și cvasiunanimitate, niciun vot împotrivă. Asta va fi poziția noastră în momentul votului.

S-a pus problema cum vom face în momentul votului și aici au fost trei posibilități: să fim prezenți și să nu votăm - am înțeles că așa vor proceda AUR, PNL și USR - a doua posibilitate este să votăm împotrivă dar această variantă nua susținut-o nimeni, pentru că nu vrem să votăm împotriva foștilor și, sperăm, viitorilor colegi și pentru că nu avem motive să votăm împotrivă. A treia posibilitate este să nu fim în sală în momentul votului, așa vom face”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că s-a luat această decizie pentru că „din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide”.

„Nu vrem să ne implicăm, nu e lupta noastră. Dacă ar fi fost pentru România, am fi fot în sală”, a mai spus liderul UDMR.

Întrebat ce părere are despre faptul că Veștea a afirmat că ar accepta voturi inclusiv de la AUR, Kelemen a răspuns: „Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, am înțeles asta luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui acest evoturi”

„Se încearcă melonizarea AUR, spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Domnul Peiu, un specialist bun, domnul Dungaciu și mulți alții care încearcă această melonizare. Un vot acceptat din partea domnului Veștea la asta va duce”, a continuat liderul UDMR.

„Nu domnul Bolojan ne-a convins, cum nu ne-a convins nici Grindeanu. Am discutat cu Bolojan și Fritz cum discutăm săptămânal, despre ce se va întâmpla dacă nu va trece guvernul Veștea. Din cele trei variante posibile, eu am spus că prima opțiune a noastră e să refacem coaliția și să fim mai flexibili. A doua variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a treia un guvern minoritar PSD. Noi votăm un guvern minoritar PSD, votăm și un guvern minoritar PNL-USR-UDMR dar nu cu Bolojan premier și vom vota și refacerea coaliției.

Președintele UDMR a precizat că, din punctul său de vedere, Nicușor Dan ar trebui să convoace noi consultări cu partidele.

Întrebat daca are garanția că PSD ar susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Kelemen a răspuns: „Lucrurile sunt complicate, și dinspre PNL și dispre PSD au fost foarte multe propoziții spuse care nu ar fi trebuit spuse și nu e ușor să treci peste anumite informații. Fiecare ar trebui să mai cedeze din supăraee și orgolii”.