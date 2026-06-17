Kelemen neagă că Bolojan i-ar fi oferit ceva ca să îl susțină: „UDMR a primit ANRP-ul în septembrie. Nu l-a vrut nimeni din coaliție”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, 17 iunie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit clarificări, miercuri, după ce s-a speculat în presă că l-ar sprijini în continuare pe Ilie Bolojan pentru că partidul pe care îl conduce ar fi primit de curând de la liderul PNL conducerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP). Hunor a subliniat că UDMR a primit șefia ANRP încă din septembrie 2025 și că, la acel moment, nici PNL nici USR nici PSD nu au dorit acea numire, astfel că „era rămasă pe listă”.

Cristina Florentina Stanca a fost eliberată din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe 4 iunie, iar în locul acesteia, la şefia ANRP, a fost numită Lorincz Helga din partea UDMR.

Kelemen Hunor a declarat miercuri că UDMR „a primit ANRP-ul anul trecut în septembrie, când am împărțit noi (n.r. partenerii de coaliție), politic, conform algoritmului, secretarii de stat. Doar că noi (n.r. UDMR) am făcut nominalizarea foarte târziu, cu greu am găsit un om.”

Ce a discutat Kelemen Hunor cu Ilie Bolojan despre Guvernul Veștea

Întrebat despre întâlnirea avută marți cu liderul PNL, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a subliniat:

„Sunteți într-o eroare totală, dacă credeți că aceste discuții sunt în sensul de a oferi ceva, nu așa se discută. Nu ne-a oferit nimic. Bolojan nu ne-a oferit nimic. Grindeanu nu ne-a oferit nimic. Deci nu așa se discută și îmi pare rău că dacă mergeți mai departe în această eroare nu veți ajunge la o concluzie corectă. Noi am discutat, nu ne-a convins. Deci nu domnul Bolojan ne-a convins (n.r. să nu susțină Guvernul Veștea). Domnul Bolojan nu ne-a convins de nimic, cum nu ne-a convins nici Grindeanu.”, a spus liderul UDMR.

„Am discutat cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz cum discutăm aproape săptămânal. Deci deocamdată suntem în același guvern interimar și am discutat ce se va întâmpla dacă nu trece guvernul ăsta, că totuși avem o responsabilitate. Și am discutat ceea ce am discutat și acum o săptămână și acum 2 săptămâni: că sunt două - trei variante de guvern. (...). Deci asta a fost discuția, în acest sens am discutat, nu vă supărați, nu am discutat că ne-a oferit ceva, unul sau altul, exclus!”, a precizat Kelemen Hunor.

„Am ales ANRP-ul pentru că nimeni nu l-a ales. Noi eram cei mai mici și a rămas pe listă. Am vrut să schimb cu ei, nimeni nu a vrut”

„Ce a primit UDMR? ANRP-ul? Nu, nu acum o săptămână. Știți când am primit ANRP-ul? Anul trecut, în septembrie, când am împărțit noi, politic, conform algoritmului, secretarii de stat. Atunci am primit. Doar noi am făcut nominalizarea foarte târziu. Cu greu am găsit un om.

Și știți de ce am ales ANRP-ul? Fiindcă nimeni nu a ales. Noi eram cei mai mici și a rămas pe listă. Nimeni nu a vrut, nici eu n-am vrut. N-am avut ce să aleg, asta este viața. N-a vrut nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. Am vrut să schimb cu ei, am zis „haideți să facem un schimb, că nu am om în acest moment”. Nimeni nu a vrut să facă un schimb.

Deci e o poveste din septembrie - octombrie, de anul trecut, ca să nu intrați în alte speculații.”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor spune că o variantă de Guvern minoritar ar putea fi PNL - USR - UDMR

„Una dintre variante este un Guvern minoritar, că oricum toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare. Şi Guvernul Veştea va fi un Guvern majoritar, ca să nu aveţi impresia că AUR va susţine fiecare proiect de lege, eventual dacă susţine învestirea Guvernului. Şi atunci am spus că din cele trei variante posibile, eu am spus că prima opţiune a mea - este în continuare a noastră - e să refacem coaliţia, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine şi despre România”, a precizat Kelemen Hunor la Parlament.

Potrivit liderului UDMR, a doua variantă este un Guvern minoritar PNL - USR - UDMR.

„A doua variantă este un Guvern minoritar PNL - USR - UDMR. Şi a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, un guvern minoritar PSD. Şi am spus că noi votăm un Guvern minoritar PSD, dar PSD-PSD - cu premier PSD, un Guvern minoritar PNL - USR - UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier şi vom vota, bineînţeles, pentru noi prima opţiune ar fi să refacem coaliţia, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele noastre, cu bugetul pentru 2027 şi, sigur, pentru 2028 poţi să faci campanie când va veni momentul. Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028.”, a explicat Kelemen Hunor.

El a menţionat că pentru un Guvern minoritar trebuie să existe un acord: "Indiferent cine vine, cu ceilalţi trebuie să facă un acord. Asta este logic, asta este normal. Ce votezi, care sunt acele deziderate pentru care fiecare va da un vot".

Întrebat dacă poziţia lui Ilie Bolojan a fost mai flexibilă în ceea ce priveşte această variantă de Cabinet minoritar PNL - USR - UDMR, respectiv dacă ar accepta un alt premier agreat, Kelemen Hunor a răspuns:

„Eu aşa am perceput discuţia noastră de ieri şi chiar discuţia de săptămâna trecută, fiindcă şi săptămână trecută am discutat - atunci n-a fost domnul Fritz. Eu discut şi cu ceilalţi colegi, deci eu sunt în situaţia în care încerc să menţin legătura şi relaţia cu fiecare. Discut şi cu domnul Grindeanu, discut şi cu domnul Neacşu, discut şi liberalii şi cu colegii din USR. Deci mi se pare normal, în politică trebuie să discuţi, în politică mai ales când ai această structură a Parlamentului, fără discuţii, n-ai cum să faci un pas înainte. (...) N-am discutat de nume deloc”.

Preşedintele UDMR a exclus, în continuare, un posibil sprijin al AUR, în cazul în care PSD nu va susţine un Guvern cu USR, UDMR şi PNL.

„Nu, deci eu aş vrea să refacem coaliţia, dacă e posibil. Ştiu că e foarte, foarte greu, dar atunci fiecare trebuie să se gândească cum facem un Guvern minoritar fără voturile de la AUR. Şi se poate, dar mai trebuie să cedezi şi tu de la tine. Nu trebuie să fii supărat, nu trebuie să fim orgolioşi. (...) Cultura noastră politică, de a guverna în coaliţii, e o cultură destul de solidă, dar totuşi apar sincope. În România, de 30 şi ceva de ani, se guvernează doar în coaliţii, că nu se poate altfel. Ăsta este rezultatul votului, asta este dorinţa societăţii”, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor.