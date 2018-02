Klaus Iohannis, despre acordarea celei de-a treia șanse unui guvern PSD: E prea devreme pentru o evaluare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că este cam "devreme" pentru o evaluare faţă de faptul că a acordat o a treia şansă PSD de a rămâne la guvernare şi a lăsat să se înţeleagă că aşteaptă evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare.



"Este un pic devreme pentru evaluare. Vă daţi seama că astăzi am avut prima întâlnire cu doamna prim-ministru de când a fost învestită. Şi va mai dura chiar un pic până când se poate face o analiză a guvernării", a declarat joi preşedintele la Palatul Cotroceni, întrebat dacă regretă faptul că a acordat a treia şansă PSD-ului de a rămâne la guvernare, de a guverna ţara după alegerile din 2016.



Şeful statului a menţionat că a colaborat cu toate guvernele. "Şi, har Domnului, am prins suficiente... Cred că rolul preşedintelui este şi acesta, să înlesnească colaborarea cu guvernul pentru a rezolva problemele ţării, nu pentru a le complica. Asta, desigur, în măsura în care guvernul abordează cu seriozitate şi competenţă toate chestiunile de care răspunde", a adăugat preşedintele.



Întrebat în legătură cu existenţa unor condiţionări referitoare la bunul mers al justiţiei sau la anumite modificări legislative la care a făcut referire de mai multe ori în trecut, preşedintele a spus: "Cred că nu trebuie să amestecăm lucrurile prea tare. Nu am vorbit despre legile justiţiei (n.r. - joi), nici nu am de gând să vorbesc cu premierul despre o chestiune care este demult în cu totul altă fază. Legile justiţiei sunt în faza în care au fost contestate la Curte, retrimise la Parlament şi, la momentul oportun, voi face declaraţii publice despre intenţiile mele. Nu am nevoie de sfatul guvernului în această chestiune şi nici de colaborarea sau necolaborarea guvernului".



Pe de altă parte, întrebat dacă a parcurs stenogramele din ultimele zile, Klaus Iohannis a negat şi a afirmat că nici nu este interesat în a le urmări.