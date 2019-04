Klaus Iohannis, nou atac la Guvern: Actuala guvernare PSD e un eșec de la un capăt la altul

Klaus Iohannis a venit cu un nou atac la adresa Guvernului. Președintele susține că PSD nu va construi noi spitale în România.

”Este Ziua Mondială a Sănătății, o zi care merită sărbătorită, dar care a fost transformată de decidenții guvernamentali într-un spectacol îndoielnic cu pedespe și controale demonstrative.

Cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România. Am fost pacient în spitale publice din țară și știu cu ce se confruntă medicii și tot personalul din acest sistem. Am vizitat spitale publice și private și centre de cercetare medicală și am văzut oameni care lucrând în condiții precare încearcă să își facă bine meseria în ciuda piedicilor cu care se confruntă.

Aceștia sunt oameni către care îmi îndrept aprecierea și recunoștința. Din păcate, actuala guvernare PSD e un eșec de la un capăt la altul. PSD a promis românilor numai puțin de 8 spitale regionale și n spital republican, a promis de asemenea reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor existente. Sunt angajamanete scrise negru pe alb în programul de guvernare. Ce s-a întâmplat cu ele? Simplu: s-a ales praful. Agenda publică e acaparată de problemele personale ale liderilor PSD care sunt certați cu justiția, timp în care cetățenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenței guvernanților. E revoltător că ministrul Sănătății a pornit mai degrabă o campanie de imagine decât una de informare.

PSD guvernează încercând permanent să găsească țapi ispășitori pentru eșecuri. Nu mai pot păcăli însă pe nimeni. Dacă și-ar fi propus în mod real să construiască sau să reabiliteze spitale în România, Guvernul n-ar fi trebuit decât să acceseze banii europeni. Avem la dispoziție fonduri pe care PSD nu vrea să le folosească.”, a declarat Iohannis.