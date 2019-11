Klaus Iohannis: Nu am niciun război cu electoratul PSD!

Klaus Iohannis a reiterat marți în dezbaterea de la Biblioteca Centrală Universitară că se bazează în turul al doilea al prezidenţialelor pe votul electoratului PNL, USR PLUS, PMP şi UDMR.



"Nu am niciun război cu electoratul PSD, are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic şi de asta trebuie trimis PSD în Opoziţie să se reformeze. (...) Noi o să avem grijă ca pensiile şi salariile să crească", a susţinut candidatul PNL.



De asemenea, şeful statului a făcut apel la tineri să meargă la vot. "Votul este vital şi dacă doriţi să participaţi la construcţia României mergeţi pe 24 noiembrie la vot", a transmis Iohannis.