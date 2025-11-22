Klaus Iohannis nu scapă de Fisc după respingerea sechestrului pe case. Șeful ANAF: “Nu am fost uimit de decizie”

2 minute de citit Publicat la 23:30 22 Noi 2025 Modificat la 00:51 23 Noi 2025

Adrian Nica a precizat că ANAF așteaptă motivarea instanței și că vor continua demersurile. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat sâmbătă la Antena 3 CNN că “nu a fost uimit” când a aflat că Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate fostului președinte Klaus Iohannis, prin decizia de a respinge solicitarea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis, după ce aceasta a refuzat să plătească prejudiciul în cazul locuinței pe care a deținut-o în mod ilegal.

Adrian Nica a precizat că ANAF așteaptă motivarea instanței și va continua acțiunile care vizează recuperarea sumelor neîncasate de statul român de la soții Iohannis.

Mai exact, un milion de euro este suma pe care o datorează familia Iohannis statului, sumele încasate din chirii pentru imobilul din Sibiu asupra căruia acesta nu avea drept.

“Nu numai în cazul fostului președinte ANAF acționează în acest fel, adică solicită instituirea măsurilor asiguratorii acolo unde are de recuperat sume.

În ceea ce privește rapiditatea cu care a fost pronunțată soluția și noi așteptăm motivarea, țin să vă asigur că demersurile ANAF vor fi în continuare în temeiul prevederilor legale orientate spre a recupera aceste sume, nu doar în acest caz ci și în celelelate cazuri.

Pot să vă asigur că ANAF va acționa în continuare pentru a recupera sumele care i se cuvin. Nu am fost așa uimiți, dar nu ne așteptam, e adevărat. Noi nu o să facem nimic altceva decât să așteptăm motivarea Instanței și vom face în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele”, a spus șeful ANAF.

Adrian Nica nu a dorit să confirme sau să infirme dacă ANAF va face demersuri ca procesul să fie strămutat de la Tribunalul Sibiu:

“Nu vreau să comentez aceste lucruri pe care le spuneți dumneavoastră, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acționa în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunțăm orice demers pe care îl facem”.

Care este prejudiciul creat de soții Iohannis

Suma de 1 milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis timp de 16 ani pentru spațiul comercial pierdut în instanță alături de dobânzi și penalități calculate de un expert independent.

Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.