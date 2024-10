Lasconi își cere scuze după ce a fost acuzată că a făcut „declarații sexiste” și a „luat în râs” violența domestică

Alina Gorghiu, s-a declarat dezamăgită și a spus că „mesajul lui Lasconi e toxic”. Sursă foto: Hepta

Elena Lasconi și-a cerut scuze marți seară după ce a fost acuzată de „sexism” în urma declarațiilor controversate pe care l-a făcut când a anunțat că USR va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Centrul FILIA s-a sesizat și a transmis că este „revoltat și îngrijorat” de declarațiile candidatei USR la prezidențiale care „încurajează violența împotriva femeilor și le blamează pe victimele violenței domestice”. Și ministrul Justiției, Alina Gorghiu, s-a declarat dezamăgită și a spus că „mesajul lui Lasconi e toxic”. „Mă așteptam ca o femeie, candidat la prezidențiale, să dea dovadă de empatie”, a scris Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook.

„Stimate doamne, toată viața mea am luptat împotriva violenței domestice. Am făcut lucruri concrete, chiar am colaborat cu Filia și cu ONG-uri din toată țara. Am făcut campanii media la PROTV.

Am atras atenția românilor despre acest flagel. Am luat atitudine fermă împotriva IPS Teodosie tocmai pentru că încuraja astfel de comportamente.

Declarația mea nu are o conotație negativă. Dimpotrivă. Domnul Ciucă a pozat aseară în victimă spunând că iese de la guvernare. Adică sugera cumva că e într-o relație cu PSD pe care nu și-o dorește.

Am cunoscut o mulțime de femei care au ieșit din relații toxice cu CURAJ. Și le admir pentru asta, mă inspiră. Curajul lor m-a inspirat și m-a adus în punctul acesta.

Eu i-am sugerat domnului Ciucă să urmeze curajul acestor femei care chiar trăiesc o dramă.

Îmi pare rău dacă mesajul meu a fost interpretat altfel decât l-am explicat. În Programul de Țară avem capitol special dedicat victimelor violenței domestice și a traficului de persoane cu măsuri concrete care să le schimbe viața în bine. Îmi doresc să fim parteneri, pentru că numai împreună putem schimba mentalități.

Vă invit să discutăm despre asta și să schimbăm lucrurile în bine. Intenția mea e bună, iar faptele mele arată asta. Mulțumesc!”, a transmis Elena Lasconi.

Centrul FILIA: Declarațiile sexiste iau în râs violența împotriva femeilor

„Atragem atenția asupra declarațiilor sexiste, care normalizează și iau în râs violența împotriva femeilor, făcute de Elena Lasconi cu ocazia moțiunii de cenzură propuse:

”Hai cu curaj, cu onestitate și respect. Faceți din cuvintele astea fapte! Semnați moțiunea de cenzură a USR! Altfel, rămâneți ipocriți, mincinoși, ‼️ cu comportament de amante care știu că sunt înșelate, care își mai iau și o smetie [=par, nuia] peste ceafă, dar care rămân în relație doar pentru că beneficiază de bani și alte privilegii‼️.”

Ne arătăm revolta și îngrijorarea cu privire la aceste declarații și atitudini care încurajează violența împotriva femeilor și le blamează pe victimele violenței domestice.

asocierea adversarilor politici cu situația femeilor care se confruntă cu violență fizică din partea partenerilor și nu pot ieși din relațiile violente este inacceptabilă.

asocierea cu termenul ”amante”, pe care o prezintă ca pe o formă de umilință a adversarilor politici este inacceptabilă.

Suntem dezamăgite de această poziție venită din partea unei lidere politice care nu ar trebui să instrumentalizeze subiectul atât de grav și important al violenței domestice pentru capital politic.

Aceste poziții nu fac decât să contribuie la mediul sexist și machist din politică - un mediu în care multe femei ajung să fie victimele abuzurilor din partea colegilor de partid sau adversarilor politici.

Îi cerem Elenei Lasconi să își ceară scuze și să transmită un mesaj de solidaritate cu supraviețuitoarele violenței domestice.

Experiența victimelor violenței de gen NU trebuie folosită pentru a atrage voturi sau sprijin politic de către liderii de partid”, a transmis Centrul FILIA într-o postare pe Facebook.

Alina Gorghiu: „Mesajul lui Lasconi e toxic!”

„Mă așteptam ca o femeie, candidat la prezidențiale, să dea dovadă de empatie, să înțeleagă drama prin care trece o victimă a violenței domestice. Nu să o ia peste picior, să o privească de sus sau să devină subiect de atac politic. Măcar pentru că sper că știe că 52% din populația României este reprezentată de femei și dintre cele 87.565 de cazuri de violență domestică înregistrate de Poliția Română în 2024, majoritatea covârșitoare sunt de violență împotriva femeilor.

Cred, însă, că am așteptări prea mari de la un candidat superficial, pentru care totul este o poleială.

Solicit Elenei Lasconi să ceară scuze tuturor femeilor din România care sunt victime ale violenței domestice! Prin postarea complet neinspirată bagatelizează acest fenomen și le jignește!

Mesajul lui Lasconi e toxic! Ideea că victimele suportă violența din interes material este profund deplasată.

Impactul unei asemenea afirmații venite tocmai de la o candidată la alegerile prezidențiale este deosebit de mare și afirmația trebuie sancționată public, nu trecută cu vederea”, a scris și Alina Gorghiu, ministrul Justiției.