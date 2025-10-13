Lavinia Şandru: „Românii nu mai au voce. Nu e doar resemnare. E mai mult. E umilință”

Lavinia Şandru. Foto: Agerpres

"Românii nu mai au voce". Acesta este mesajul transmis de Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, într-un videoclip publicat pe Facebook. Lavinia Șandru atrage atenția asupra pasivității tot mai mari a societății în fața unor decizii care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. "Românii nu mai au voce. Nu mai spun «nu». Nu mai întreabă «de ce». Nu mai cer socoteală", spune aceasta.

Şandru a vorbit despre deciziile luate peste noapte, despre blocajele urbane repetate și despre lipsa de reacție în fața măsurilor guvernamentale contestate chiar de specialiști.

"Nu e doar resemnare. E mai mult. E umilință. Pentru că doar omul umil îndură tot răul care i se face și nu spune nimic. E o tăcere care doare. O tăcere care lasă loc abuzului", afirmă Lavinia Șandru.

Ea concluzionează mesajul cu un apel adresat tuturor cetățenilor: să își redescopere vocea și să nu mai treacă în tăcere pe lângă nedreptăți.

"Dacă simți și tu la fel, reacționează. Spune. Distribuie. Fă-ți vocea auzită. Pentru că, dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru", concide ea.