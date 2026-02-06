Legea concediului medical se modifică din nou. Care sunt cele 4 categorii care vor fi exceptate de la neplata primei zile de concediu

Proiectul de Ordonanță de Urgență prevede exceptarea de la aplicarea diminuării indemnizației pentru mai multe categorii. Foto: GettyImages

Ministerul Sănătății a publicat, vineri, în transparență decizională, un proiect de Ordonanță de Urgență care modifică din nou legea concediului medical. Potrivit proiectului, vor fi patru categorii de bolnavi care vor fi exceptate de la neplata primei zile de concediu medical.

Proiectul de Ordonanță de Urgență prevede exceptarea de la aplicarea diminuării indemnizației pentru următoarele categorii de concedii medicale:

1. concediile medicale de risc maternal;

2. concediile medicale pentru maternitate;

3. concediile medicale acordate pacienților incluși în programele naționale de sănătate;

4. concediile medicale acordate pe durata perioadelor în care persoanele asigurate beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Potrivit expunerii de motive, prin instituirea acestor excepții se urmărește:

1. asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru femeile însărcinate și pentru cele aflate în concediu de risc maternal, în concordanță cu legislația națională și cu directivele europene privind protecția maternității, sănătatea și securitatea la locul de muncă;

2. protejarea pacienților cu afecțiuni oncologice, hematologice, autoimune sau alte boli grave, incluși în programele naționale de sănătate, ale căror tratamente sunt de regulă complexe, de lungă durată și etapizate;

3. prevenirea riscului de întrerupere a tratamentelor medicale sau de agravare a stării de sănătate, ca urmare a diminuării repetate a veniturilor persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi introducerea unor excepţii în măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pentru protejarea pacienţilor vulnerabili. "Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni - vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical", a transmis Rogobete.

Avocatul Poporului a contestat OUG și critică dur Guvernul pentru neplata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului contestă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul nu mai plătește prima zi de concediu medical și îl acuză că restrânge ilegal drepturi fundamentale. Renate Weber a declarat, marți seara, la Antena 3 CNN, că statul îi tratează pe toți contribuabilii ca pe niște fraudatori și îi lasă fără protecție tocmai pe bolnavii de cancer, pacienții cronici și victimele accidentelor.

În opinia Avocatului Poporului, atunci când statul colectează resurse sub titlu de contribuții de sănătate obligatorii, dar refuză plata primei zile de concediu medical, acesta operează, practic, o deturnare de scop a fondurilor, deoarece sumele încasate cu titlu de asigurare nu se mai regăsesc în prestația de protecție oferită asiguratului. Această conduită transformă contribuția de asigurări sociale dintr-o sumă cu destinație specială într-un impozit mascat, se arată în documentul transmis CCR. În opinia Avocatului Poporului, invocarea fraudei ca temei pentru neplata primei zile de incapacitate temporară de muncă instituie o prezumție de fraudă din partea tuturor asiguraților, „aspect de neacceptat într-un stat de drept”.