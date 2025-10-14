Legea pensiilor private merge la Nicușor Dan. Parlamentul a decis că bolnavii de cancer pot retrage integral banii din Pilonul II

Camera Deputaților din Parlamentul României. Sursa foto: Hepta

Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au adoptat marți proiectul de lege privind plata pensiilor private, în forma votată anterior de Senat. Noua reglementare, inițiată de Guvern, aduce modificări importante în special pentru persoanele cu afecțiuni grave, informează Agerpres. Legea merge la promulgare, la Președintele Nicușor Dan.

Cea mai semnificativă prevedere adoptată este cea care le permite bolnavilor cu afecțiuni oncologice să solicite și să primească, într-o plată unică, 100% din valoarea activului personal acumulat în Pilonul 2 de pensii.

Proiectul prevede că românii îşi vor putea retrage doar 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii, iar restul de bani pot fi retraşi în tranşe lunare pe parcursul a opt ani, tranşe care să nu fie mai mici de 1.251 de lei, cât este pensia minimă aflată în plată.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

În cea mai mare parte, sumele sunt investite în titluri de stat, care reprezintă 66,3% din totalul activelor din Pilonul 2, respectiv 64,7% în Pilonul 3.

Fondurile private

Pilonul 2

Conform sursei citate, contribuţiile încasate în luna iunie 2025 au fost în valoare de 1,93 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 431 lei.



La finalul lunii iunie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 113,34 miliarde de lei, respectiv 66,3%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 40,44 miliarde de lei (23,7%), iar pe poziţia a treia obligaţiunile corporative, cu 6,83 miliarde de lei (4% din total active).



ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.383.408 participanţi în iunie 2025.

Pilonul 3

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), mentionează Agerpres.



„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%).", se arată în raport.



Valoarea contribuţiilor din luna mai a fost de 76 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 lei.

Peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii.

Fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei. Contribuția actuală este de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.