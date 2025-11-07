Lia Olguţa Vasilescu, despre iesirea PSD de la guvernare: "Partidul va trebui să decidă. Dacă suntem puşi doar în geam, ieşim"

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu. Foto: Agerpres

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că PSD va trebui să decidă dacă rămân la guvernare, în cazul în care "sunt ascultaţi. "Dacă suntem puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ieşim de la guvernare", a spus Lia Olguţa Vasilescu. Întrebată dacă ar trebui PSD, din nou, să întrebe 5.000 de membri dacă se rămâne la guvernare, ea a spus că "am pleca în a doua zi".

"Haideţi să vedem câţi bani a primit judeţul Bihor de la Guvernul României în ultimii ani de zile, patru ani. Cât a fost Ilie Bolojan, premier, a început austeritatea când era primar şi când era preşedinte de Consiliul Judeţean, erau buni banii care veneau de la Guvernul României. Aşadar, 1,95 miliarde de lei pe programul Angel Saligny, 986 de milioane de lei, încă un miliard aproape, pe CNI, pe Programul de risc seismic 90 de milioane de lei, CNAIR şi CFR, construcţii de căi ferate şi de centuri din jurul Oradei, încă două miliarde de lei. Total, 5 miliarde de lei. În total, un miliard de euro. Astăzi, acelaşi prim-ministru ne vorbeşte despre dezmăţul bugetar pe care l-ar fi făcut PSD-ul. Astăzi, disponibilizările pe care vrea să le facă în administraţia publică locală nu înseamnă nici măcar un sfert dintre banii pe care el i-a primit de la bugetul naţional. Astăzi, tot necesarul României pentru programul Angel Saligny nu este nici măcar jumătate din suma pe care Ilie Bolojan a primit-o atunci când era preşedinte de Consiliu Judeţean, la Bihor. Despre astfel de cifre discutăm”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, în Congresul PSD.

Mai mult, întrebată dacă "ar trebui PSD, din nou, să întrebe 5.000 de membri dacă să mai rămâneți sau nu la guvernare", ea a răspuns:

"Păi, dacă îi întrebăm, a 2-a zi plecăm. Judecăm după reacția sălii, astăzi cred că asta s-ar întâmpla", a spus ea.

Ea a sublinit că, "de câte ori vine dreapta la guvernare, de fiecare dată încep măsurile de austeritate".

"Nu ştiu cum se face că, de câte ori vine dreapta la guvernare, de fiecare dată încep măsurile de austeritate. De fiecare dată ni se spune că n-a guvernat PSD-ul bine. Haideţi să ne uităm iarăşi pe cifre. Pentru că ne plac cifrele, nu-i aşa? La nivelul lunii septembrie, anul acesta, când a preluat Ilie Bolojan conducerea guvernului versus cifrele de la nivelul lunii septembrie anul trecut când era Marcel Ciolacu la conducerea guvernului. Deficitul bugetar este anul acesta în cifre absolute cu 6,3 miliarde de lei mai mare. Deci cu îngheţări de pensii, salarii, tăieri de sporuri, creşteri de TVA, accize, taxe mărite, luat de la mămici, de la profesori, de la veterani, de peste tot, este mai mare în cifre absolute decât anul trecut. Consumul este în scădere. Cheltuielile de personal sunt mai mari cu 7,2 miliarde de lei faţă de anul trecut. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 13,3 miliarde de lei şi în acelaşi timp se taie investiţii din toată România, la nivelul a 20 de miliarde de lei minus, faţă de anul trecut", a menţionat Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a subliniat că au fost făcuţi nereformişti pentru că au cerut să scadă cheltuielile salariale, nu să dea oameni afară în pragul iernii.

"Am propus un program economic ca să dăm posibilitatea mediului de business să mai respire, după aceste şase pachete de austeritate care au avut loc. Am cerut stimulente pentru zonele defavorizate, exact aşa cum s-a întâmplat în Italia sau în Polonia şi am solicitat, la fel, protecţia capitalului autohton, atât de grav afectat după aceste măsuri de austeritate", a adăugat ea.

Lia Olguţa Vasilescu a precizat că "a venit timpul ca profesioniştii din PSD să fie ascultaţi, pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă acum la nivel guvernamental nu este bine".

"De fiecare dată când venim la guvernare, trebuie să reconstruim ceea ce se strică. Iar când atragem atenţia că nu este bine ceea ce se întâmplă, ni se spune că suntem un partid nereformat. Eu cred că PSD va trebui să decidă. Suntem şi noi ascultaţi, rămânem la guvernare. Suntem puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ieşim de la guvernare", a subliniat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a adăugat că premierul Ilie Bolojan "doar anunţă ce face, nu cere părerea".

"Exact asta s-a întâmplat, să ştii, şi cu salariul minim pe economie, ne-a anunţat ce face, nu ne-a cerut părerea. (..) Bine, noi ştiam că el nu se consultă cu PSD-ul pentru că nici cu PNL-ul nu prea se consultă. Majoritatea liderilor din PNL au aflat de la televizor cine este din nou vicepremier al României, pentru că nu i-a întrebat. Astfel încât s-au mai trezit cu un nou ministru Rezist pe locurile care sunt alocate PNL-ului. Dacă este să ne gândim acum, cred că putem spune fără să greşim în niciun fel că USR-ul are la ora actuală mai mulţi miniştri în Guvernul României decât are PSD-ul. Asta pentru că reziştii sunt inclusiv pe locurile PNL-ului", a adăugat primarul Craiovei.