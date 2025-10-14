Lia Olguța Vasilescu, despre revolta primarilor: “Pentru a cumpăra un pix trebuie făcut referat"

Lia Olguța Vasilescu, despre revolta primarilor: “Pentru a cumpăra un un pix trebuie făcut referat" Foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat marți seara, la Antena 3 CNN, la amenințările cu dosare penale, făcute de premierul Ilie Bolojan pentru aleșii locali care au restanțe la plata CAS și CASS. Ea a catalogat drept “inadmisibile” declarațiile premierului.

“Nu nu am lămurit această problemă (în coaliție, n.r.). Este inadmisibilă o astfel de declarație, mai ales din gura unui prim-ministru, fost primar. Niciunul dintre colegii mei nu are restanțe la plata CAS sau CASS, dar dacă legea este obligatorie pentru noi primarii trebuie să fie obligatorie și pentru Guvern”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ea a acuzat Guvernul că deși este obligat să treacă toate ordonanțele și toate ordinele de ministru prin dezbaterea publică, nu face acest lucru. Edilul Craiovei a dat exemplu un ordin semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care obligă primarii să facă referat dacă vor să cumpere un pix:

“Așa ne-am trezit în situația în care avem ordin de ministru care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat. Am făcut un calcul, pentru o primărie cum este Craiova sunt mii de achiziții. Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Nu le citește nimeni. Ar trebui să le citească ANAF-ul, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primării. Deci în epoca digitalizării, în care trimitem sateliți pe lună, noi în continuare ar trebui să mai angajăm niștea oamenic are să facă aceste lucrui...”.

Lia Olguța Vasilescu a spus că acest ordin al ministrului Nazare nu a fost pus în dezbatere publică deși era obligat.

“Am cerut astăzi ca să fie și domnul ministru de Finanțe la ședințele coaliției pentru că trebuie date mai multe explicații de ce s-a întâmplat la Finanțe, de ce s-au luat bani în ultima săptămână”.

În acest sens, primarul PSD a spus că săptămâna trecută la Primăria Craiova Guvernul a “a luat 9 milioane de lei”:

“În baza a ce, nu aș ști să vă explic, nu aș ști care e formula. Ar fi trebuit să ni se dea pentru că sunt banii cetățenilor Craiovei, pentru că se colectează de ANAF, dar se coleacteză de la cetășenii Craiovei și trebuie să se întoarcă înapoi din ce se colectează 63%. Se face o estimare la începutul anului și rezultă o sumă de bani. E prognozată, e adevărat. Acum s-a scăzut prognoza și suma care ar fi trebuit dată Primăriei Craiova a fost scăzută cu 9 milioane de lei de către Ministerul de Finanțe. Cerem toți pe grupul primarilor formula”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.