Lia Olguța Vasilescu, înaintea negocierilor: Sunt unii din zona de dreapta care mi-au amintit de bancul cu puricele și elefantul

Lia Olguța Vasilescu alături de Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și membru în delegația PSD la consultările cu partidele pro-europene, a spus la Antena 3 CNN că în acest moment formațiunea social-democrată nu exclude niciuna dintre variante în raport cu un viitor guvern.

"Nu punem condiții. În primul rând că, așa cum spunea și domnul (Sorin) Grindeanu, (președintele interimar al PSD), toate cele trei variante sunt pe masă. Adică opoziție totală, susținere din Parlament a guvernului sau intrarea la guvernare.

Totul depinde de negocieri, depinde de modul în care ne compatibilizăm proiectele, de modul de abordare a situației economice și, de ce nu, de modul în care se va înțelege acest parteneriat.

Pentru că, dacă intrăm doar ca să aibă unii pe cine să dea vină, nu, mulțumim. Dacă intrăm doar ca unii să schimbe niște conduceri ale unor instituții care interesează la vârf - orice fel de instituții - iarăși nu, mulțumim.

Eu cred că nu trebuie să pornim discuțiile de la funcții. Trebuie să pornim discuțiile de la ceea ce se întâmplă cu România, în primul rând de la ceea ce așteptăm din punct de vedere economic, de la programele pe care le avem fiecare. Să vedem dacă reușim să le compatibilizăm.

Adică, noi știm cum guvernează dreapta și știm cum guvernează stânga. Dacă reușim să compatibilizăm programele, atunci putem să discutăm de un parteneriat.

Lia Olguța Vasilescu: Mesajele unor comunicatori de dreapta mi-au amintit de bancul cu puricele și elefantul

(La discuții) venim cu ceea ce considerăm noi că ar trebui făcut în perioada următoare. Dacă vom găsi, în primul rând respect din partea partenerilor, pentru că și asta este foarte important, nu un țap ispășitor...

Am văzut astăzi de dimineață luări de cuvânt ale unor comunicatori din partea partidelor de dreapta. Nu cred că ne doresc în guvern. Am văzut condiții puse. Am văzut iarăși discuții despre ce ministere ar trebui să ia PSD-ul: Digitalizare și așa mai departe.

Știți, asta mi-a adus aminte de bancul cu puricele și elefantul, care mergeau unul lângă altul. Și e întrebat purecele ce face și spune: 'Tropăim!'", a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ea a fost întrebată dacă se teme că, în scenariul intrării PSD în opoziție totală, formațiunea ar urma să piardă un număr semnificativ de parlamentari.

Lia Olguța Vasilescu: Nu ne temem de anticipate, credem că vom lua la fel ca anul trecut

"Nu ne temem, cum nu ne temem nici de alegeri anticipate. Eu vă spun că am avut o discuție cu primarii din județul Dolj, săptămâna trecută. Toți au spus 'rămânem în opoziție'.

Dacă este și varianta anticipatelor, inclusiv pe plan local, să știți că nu ne deranjează, pentru că noi credem că vom scoate același număr de voturi pe care l-am avut acum un an de zile", a estimat ea.

În privița variantei în care președintele Nicușor Dan îl propune premier pe Ilie Bolojan, Vasilescu a evitat să dea un răspuns clar.

"Nicușor Dan are legitimitatea celor șase milioane de voturi și are dreptul să propună un prim-ministru. Mai departe - ce negocieri vom face, ce le vom spune colegilor noștri din partid, ce vor vota colegii din partid - e o discuție pe care nu putem să o facem acum, pentru că nu avem toate concluziile trase (...)

Absolut că avem niște linii roșii pe care n-aș vrea să le dezbat într-o emisiune de televiziune, că atunci facem dezbatere, nu mai facem negocieri între partide.

Dar dacă tot ați adus deficitul în discuție, pot să vă spun că noi l-am lăsat, atunci când am guvernat singuri, la 2,8% în noiembrie 2019. Și într-un an de zile, în 2020, a ajuns deja la 9,2% (în condițiile pandemiei COVID-19, nr.).

Asta, în condițiile în care s-au făcut jumătate din investițiile care s-au făcut în ultimii 2 ani, de exemplu, și nu s-au construit 400 de kilometri de autostradă, cum s-au construit în ultimii ani", a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.