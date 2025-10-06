Liberalul Ionel Bogdan îl apără pe Mihai Jurca în disputa „Duster”: „Taie risipa; cheltuielile au scăzut de zece ori”

Deputatul PNL, Ionel Bogdan. Foto: Hepta

Deputatul PNL Ionel Bogdan a transmis, într-o postare pe Facebook, că șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, „face exact ce trebuie: taie risipa și reduce cheltuielile pentru parcul auto de zece ori”, adăugând că măsurile au deranjat „interese” care încearcă să transforme subiectul într-un atac la Ilie Bolojan și la Guvern.

În ultimele zile, Cancelaria a explicat public că a renunțat la contractul RAAPPS pentru 30 de mașini (circa 850.000 lei/lună) și a trecut la un leasing operațional pentru 17 autoutilitare Dacia Duster, cu o cheltuială indicată de 84.000 lei/lună — o reducere de aproximativ 10 ori, potrivit lui Mihai Jurca.

Ionel Bogdan (deputat PNL de Maramureș) a mai scris că „demnitarii nu vor mai putea veni cu scuze atunci când li se cere cheltuirea responsabilă a banului public”, susținând direcția de disciplină bugetară anunțată în Cancelarie.