Limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: “Tot ce înseamnă infrastructură critică nu e acoperit”, spune Bogdan Ivan

Bogdan Ivan a dat asigurări că autoritățile sunt în grafic cu proiectul Neptun Deep. Sursa foto: OMV Petrom

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat într-un interviu, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul Neptun Deep este considerată teritoriu național și beneficiază de protecția articolului 5 al NATO, însă infrastructura critică asociată, precum conductele, nu este acoperită de această garanție, fiind securizată prin mecanisme naționale de prevenție.

Întrebat la Digi 24 ce se întâmplă în ipoteza unui atac asupra infrastructurii din zona Neptun Deep, ministrul a subliniat diferența dintre statutul platformei de extracție și cel al conductelor.

„În momentul de față, ceea ce este foarte sigur este următorul lucru: platforma în sine, prin care se extrag gazele, este acoperită de articolul 5. În schimb, tot ce înseamnă infrastructură critică, tot ce înseamnă conducte, nu este acoperit de acest articol. Ele sunt însă protejate de Garda de Coastă, de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării, într-o formulă în care se face prevenție”, a explicat Bogdan Ivan.

Cât privește protejarea sistemelor critice, ministrul Energiei a precizat: „Sunt anumite date pe care nu pot să le fac publice, referitoare la tehnologii prin care se protejează infrastructura critică din Marea Neagră, și sunt unele dintre cele mai sofisticate sisteme. Dar este evident că, fiind un teritoriu atât de vast, nu ai capacitatea de a controla fiecare navă care vine sau trece prin acel loc”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a dat asigurări că autoritățile sunt în grafic cu proiectul Neptun Deep, în ciuda riscurilor de securitate.

„Avem acest conflict la granița țării noastre și este evident un risc în continuare, dar noi ne facem treaba, suntem în grafic cu exploatarea perimetrului Neptun Deep, chiar suntem înaintea calendarului programat în urmă cu doi ani de zile și am încredere că, la începutul anului viitor, vom aduce primele molecule de gaz din platforma continentală a Mării Negre în România”, a declarat Bogdan Ivan.

Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a declarat recent la Antena 3 CNN, că exploaterea gazelor românești din Marea Neagră, începând cu anul 2027, împreună cu rezervele din Norvegia ar avea potențialul să asigure aprovizionarea pentru toate statele europene. Cu toate acestea, el a dat dreptate șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, care a precizat că Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de articolul 5 din tratatul NATO.

Potrivit rapoartelor, exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep, situat în Marea Neagră, ar putea transforma România dintr-un importator net de gaze într-un producător regional semnificativ. Zăcământul este estimat la peste 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar producția anuală, preconizată pentru 2027, ar putea ajunge la 5–6 miliarde de metri cubi pe an.