Lista posibililor miniștri din Guvernul Veștea. Cum se împart ministerele între PSD și PNL

1 minut de citit Publicat la 14:05 16 Iun 2026 Modificat la 14:05 16 Iun 2026

Premierul desemnat, Adrian Veștea. Foto: Hepta

Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, a început negocierile cu partidele politice pentru a forma noul Guvern. PNL-ul a decis, duminică, în ședința BPN, să nu voteze Guvernul Veștea. Partidul i-a acordat un ultimatum lui Veștea, acela de a-și depunde mandatul astăzi la ora 10, însă premierul desemnat l-a ignorat.

PSD ar putea primi ministerele Sănătății, Transporturilor, Agriculturii, Energiei, Justiției și Muncii, prin: Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie și Florin Manole la ministerul Muncii.

În cazul Ministerului Transporturilor, situația este incertă, la fel ca și în cazul Justiției. Nu se știe dacă Marinescu va reveni în fruntea ministerului, iar la Transporturi nu a fost vehiculată vreo variantă.

Ministerele PNL

PNL-ul ar putea primi același număr ca PSD-ul, șase ministere, cum urmează: Alexandru Nazare la Finanțe, Cătălin Predoiu la MAI, Nicoleta Pauliuc la MApN, Alina Gorghiu la Justiție (deși PSD vrea, la rândul său, ministerul) și Monica Anisie la Educație.

În cazul Fondurilor Europene, nu a fost, până acum, vehiculat vreun nume. În plus, Președintele Nicușor Dan vrea și un minister „independent”, cel de Externe, care ar putea fi ocupat de Luca Niculescu.

În urma şedinţei de 6 ore cu primarii şi preşedinţii de consilii judeţene liberali, Ilie Bolojan i-a cerut lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marți, la ora 10.00. În paralel, Adrian Veştea a anunţat că este hotărât să meargă mai departe, deşi Ilie Bolojan i-a ameninţat cu excluderea atât pe el, cât şi pe aleşii care îl susţin.

Liberalii au supus din nou la vot decizia ca partidul să nu facă parte dintr-un guvern cu PSD. 39 de lideri PNL din 54 au votat "pentru", 10 "împotrivă" și 5 s-au abținut.

Mai mulţi lideri importanţi l-au criticat pe Ilie Bolojan şi au cerut susţinerea unui Guvern politic, susţinut de majoritatea Parlamentului.

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a luat decizia să nu intre la guvernare într-un viitor Cabinet Veştea.

"Nu vedem cum s-ar putea construi o majoritate transparentă și stabilă în Parlament pentru sprijinul guvernului Veștea.