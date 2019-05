LIVE TEXT. Dragnea: Nu am avut dimensiunea nenorocirilor generate de această structură ocultă care a parazitat justiția

Liviu Dragnea este în această seară invitatul lui Mihai Gâdea la "Sinteza zilei".

Iată principalele declarații ale liderului PSD:

- Sunt mulțumit de faptul că de când am preluat guvernarea, PSD a reușit să facă o altfel de politică. În loc să cădem în capcana discursului injurios, violent, să divizăm, să instigăm, am fost preocupați să aplicăm programul de guvernare, să facem lucruri bune.

- Este pentru prima dată când un partid face un program pentru Parlamentul European, de care europarlamentarii noștri să se ocupe acolo - pe toate domeniile.

- Iohannis și partidele care îl susțin au avut o singură linie de comunicare: să înjure PSD-ul și să mă înjure pe mine. Nu au spus altceva!

- Acest referendum a fost o mascaradă a lui Iohannis, în condițiile în care el nici nu știe întrebările. Ca să convoci un referendum național înseamnă că tu ca președinte simți că este o problemă pe care poporul să se pronunțe. Păi, dacă tu o simți înseamnă ca ai rumegat-o. Dacă tu nu știi întrebările, cât de serios este acest demers în sine?

- Iohannis a spus de multe ori că vrea să dea jos Guvernul, a și discutat cu foști membri PSD, dar majoritatea a rămas stabilă, continuă să funcționeze și va funcționa tot acest mandat.

- În ultima perioadă, Iohannis, care este cel mai mare mut pe care l-a produs politica românească, să facă multă zarvă. Dar nu face zarvă ca să spună ceva foarte important: înjură, jignește, minte, doar să creeze un zgomot care ar putea convinge niște oameni să vină să voteze nu pentru că sunt bune acele partide, ci să creeze un vot negativ. Nu cred că le va ieși.

- Tentația a fost mare să răspundem acestor atacuri. Am decis să ne vedem de programul nostru.

sursa: Antena 3/Sinteza zilei

- Oamenii trebuie să aibă încredere că ceea ce spune că vom face în Parlamentul European se bazează pe ținere de cuvânt și pe faptul că ceea ce am spus am știut că se poate face și rezultatele o dovedesc.

- Despre salarii, să vedem ce am făcut noi și ce au făcut ei: Noi, în doi ani de zile, am crescut salariul mediu net cu 51%. Ei au tăiat salariile cu 25%. Noi vrem să creștem aceste salarii în continuare așa cum scrie în legea salarizării, Ei spun, în frunte cu Iohannis, că nu sunt bani de salarii, că economia nu poate susține. Asta este pregătirea identică cu ce era mai acum câțiva ani de zile în care spuneau că trebuie tăiata salariile sau să fie plafonate. Deci ei nu au de gând să mai crească salarii.

- Economia este stabilă, există resurse suficiente să crească și veniturile.

- Noi am crescut salariul minim net cu 44%. Ei în 4 ani l-au crescut doar cu 16%. Vom crește salariul minim până ăn 2020, conform programului, cu 51%. Ei vor să desființeze salariul minim.

- Despre pensii: Punctul de pensie a crescut de la 871 de lei la 1.100, deci cu 26%. Anul acesta în august-septembrie, va crește la 1.265, adică o creștere cu 45%. Ce au făcut ei? Au impozitat pensiile. Au vrut să le taie, CCR a spus că e neconstituțional să diminuezi pensiile, dar nu s-au potolit și le-au impozitat.

- Noi am eliminat CASS la toate pensiile, pensiile sub 2.000 au impozit zero, cele peste 2.000, impozit 16% și 10%.

- Despre taxe: Noi am redus TVA-ul de la 24% la 19%. Ei l-au crecut de la 19% la 24%.

- Sigur că aș fi putut să fac mai bine, să explic mai bine, dar vă spun cu toată sinceritatea: știam anumite lucruri și bănuiam alte lucruri. Dar, niciodată nu am avut dimensiunea nenorocirilor generate de această structură ocultă care a parazitat sistemul de justiție din România.

- Mii de magistrați urmăriți, mii de magistrați la care s-au început dosare din oficiu, mii de magistrați ascultați, care au avut până la urmă ca urmare șantajul.

- Despre facturi gaze și energie: Cioloș și USR au liberalizat piața de energie cu mult înainte de termenul la care ne obliga UE și prețurile au luat-o razna. Efectul s-a simțit negativ în buzunarul fiecărui consumator casnic și în economie românească. Noi am venit cu OUG 114, care nu cuprinde niciun lucru rău.

