Liviu Dragnea a decis. Sevil Shhaideh nu va face parte din viitorul Guvern

Reuniunea tradiţională a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democraţilor, după cum a anunţat duminică preşedintele partidului, Liviu Dragnea.



El a mai precizat că Sevil Shhaideh nu va reveni în Guvern şi că nici pentru fostul premier Mihai Tudose nu s-a stabilit dacă va primi sau nu vreo funcţie în conducerea Camerei Deputaţilor.



"Ne-am întâlnit cu toţi parlamentarii PSD şi ALDE pentru a discuta programul de mâine, pentru a discuta despre audierile în comisii, pentru ca premierul desemnat să aibă prima discuţie şi prezentare în faţa grupurilor parlamentare din coaliţie. A prezentat fiecare ministru, fiecare membru al Cabinetului propus pentru audierile de mâine. (...) Am stabilit cu colegii noştri ca miercuri să avem întâlnirea tradiţională a grupurilor parlamentare înainte de sesiunea care începe pe 1 februarie. (...) Programul de guvernare este cam acelaşi care a fost votat", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.



El a spus că speră în susţinerea UDMR, adăugând că "este foarte bine" ca liderul Uniunii să fie critic. "Este foarte bine să fie critic. Noi am avut o discuţie cu grupurile UDMR. S-a stabilit că mâine ei vor avea o întâlnire politică unde vor decide dacă susţin prin vot învestitura Guvernului sau nu. Sperăm să ne susţină", a menţionat Dragnea.



Întrebat dacă Sevil Shhaideh se întoarce în Guvern ca secretar general, liderul PSD a negat: "Răspunsul este nu".



Nici despre Mihai Tudose preşedintele social-democraţilor n-a dat mai multe detalii. "Nu ştiu (dacă va primi o funcţie la Cameră - n.r.). Asta vom hotărî în grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor miercuri. Din câte ştiu eu, nu s-a discutat despre asta", a explicat Liviu Dragnea.



El a susţinut, pe de altă parte, că Eugen Teodorovici va avea mână liberă să facă modificări, în limitele prevederilor legale. "Eugen Teodorovici, ca orice ministru din Cabinet, are mână liberă atât cât îi permit Constituţia şi Legea de organizare a Guvernului. Decizia finală o ia tot timpul prim-ministrul şi, dacă sunt decizii care ţin de politicile publice asumate în program prin coaliţia de guvernare, trebuie să fie şi decizia în coaliţia de guvernare. Noi am avut discuţii cu fiecare ministru şi fiecare are mână liberă să propună şi să argumenteze. Orice propunere care este benefică va avea susţinere", a afirmat preşedintele PSD.



Liviu Dragnea a mai spus că presa a răstălmăcit unele declaraţii ale premierului desemnat, Viorica Dăncilă. "Nu există aşa ceva. Acolo a fost o răstălmăcire, cum puteţi să spuneţi că Viorica Dăncilă nu ştie că Iranul nu este în UE? Era o enumerare a unor state care sunt în UE - stratele din UE şi ...", a menţionat el.



În ceea ce priveşte confuzia făcută de el în privinţa prenumelui lui Neagru Djuvara, Dragnea a precizat că aceasta a fost greşeala altcuiva.



"Eu nu l-am confundat, am făcut o greşeală că am avut încredere în cineva să-mi posteze. Am scris textul, l-am transmis, după care mi-a răspuns, după câteva minute, că a făcut o greşeală. Cine a făcut o greşeală nu mai este. Am mai păţit din astea şi încet-încet cei care le fac dispar", a arătat preşedintele PSD.



Întrebat ce părere are că Radu Oprea, ministru desemnat pentru mediul de afaceri, este trimis în judecată din ianuarie 2016 pentru evaziune fiscală, Dragnea a susţinut că astfel de informaţii sunt "lucruri neadevărate". "Serios? Când? Păi nu s-a întors dosarul la Parchet, dosar făcut de domnul Portocală? Sunt supărat când se supun lucruri neadevărate, nu e trimis în judecată", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.