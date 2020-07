Liviu Dragnea, acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis. Ce spune și despre "ministrul în chiloți"

În ceea ce privește Guvernul Orban, fostul președinte al PSD a încercat să-l arunce în ridicol și să arate că acesta nu are credibilitate în fața poporului. L-a adus în discuție și pe "ministrul în chiloți".

„Eu, vă spun sincer, nimeni nu mai ştie acum dacă cifrele care se dau la televizor zilnic sunt reale sau nu pentru că ies, fac interviuri, am văzut un ministru în chiloţi când dădea interviu, preşedintele când făcea gimnastică la televizor, întindea mâinile să arate cât e distanţa socială, aud la radio, că la garaj urlă radiourile şi sunt spoturi din astea, mesaje cu domni, doamne sau domnişoare care cred că sunt actori şi îşi fac meseria foarte bine şi spun cu intonaţie despre necesitatea de a purta mască, despre cât de important este să nu distrugem toată munca celor care ne-au apărat şi că este o campanie iniţiată de Guvernul României. Şi Guvernul României stă şi bea prin cabinete în Palatul Victoria. Adică, băi, ştiţi ceva, noi finanţăm cu bani publici o campanie să purtaţi mască, dar noi nu purtăm, deci, e la mişto”, a mai afirmat fostul lider PSD”, a spus Liviu Dragnea în interviul oferit Ancăi Alexandrescu.

Ce spune Liviu Dragnea despre Klaus Iohannis

Liviu Dragnea spune că președintele Klaus Iohannis este practic cel care face toate jocurile, singurul stâlp de stabilitate. Acesta îl acuză indirect pe șeful statului că ar fi în spatele dosarului său Teldrum, pe care vrea să-l folosească în campania electorală de la alegerile locale care vor avea loc în septembrie.

„Există un singur stâlp de stabilitate în România, şi anume: domnul Klaus Iohannis. Şi ca să contruiască viitoarele campanii electorale, am înţeles că sunt în septembrie alegerile locale şi cele parlamentare nu ştiu când, habar nu am, şi vor să construiască aceste campanii împotriva mea. Şi au mai ieşit cu un dosar. Eu vreau să spun, sigur, mă mai doare mijlocul din când în când că am aceeaşi problemă şi nu se poate vindeca că este şi altă situaţie, dar de aplecat nu o să mă aplec şi nu o să îngenunchez, o să duc orice luptă pentru că sunt animat de nevinovăţie. Cea mai mare supărare a mea nu este generată de lipsa de libertate cât de faptul că sunt nevinovat şi cred că din ce în ce mai puţină lume mai crede altceva, dar deja anormalitatea a devenit normalitate”, a concluzionat fostul politician.