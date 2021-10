Liviu Dragnea, despre căderea lui Cîțu: "Practic nu era un Guvern, era o adunătură de interese"

Liviu Dragnea consideră căderea guvernului o cacialma politică din care românii de rând nu câștigă nimic, iar pe Florin Cîțu îl estimează ca având zero capacitate de înțelegere politică.

„Din punctul meu de vedere, e o cacealma politică! Marți (n.r. la moțiune), în primul rând, nimeni nu a câștigat absolut nimic, în special românii, care nu au o viață mai bună începând de aseară sau de azi. Era previzibilă căderea Guvernului, numai un individ cu zero capacitate de înțelegere politică și cred că și economică, așa cum este Florin Cîțu, putea crede că are șanse. Mi-au zis câțiva prieteni aseară că Iohannis era supărat, pentru că nu a crezut că va pica Guvernul. Sunt convins că știa că va pica Guvernul. Are suficiente informații ca președinte al României și știa că va pica Guvernul. E unul dintre cele două planuri pe care le-a avut Iohannis probabil și înainte de acest scandal. A avut două obiective importante: să preia controlul PNL, prin Cîțu, care e foarte obedient. Și al doilea: să nu ajungă în funcții de conducere în parchetele din România niște procurori care ar fi umblat să deschidă sau redeschidă anumite dosare”, a spus Liviu Dragnea invitat la DC News TV.

"PSD așteaptă să îi zică Iohannis ce să facă"

Fostul lider al social-democraților nu este de acord nici cu anticipatele propuse de foștii săi colegi de partid. Mai mult, Dragnea consideră că PSD așteaptă de la Cotroceni sfaturi de strategie politică.

„Ce se va întâmpla în continuare? Am auzit că PSD a anunțat că încă nu știe dacă merge la consultări la Cotroceni... Nu știe pentru că așteaptă să zică Iohannis ce să facă. Propunerea de alegeri anticipate mi se pare de un cinism îngrozitor”, a subliniat Dragnea.

„E bine că acest Guvern a picat, practic nu era un Guvern, era o adunătură de interese. Dar, când depui o moțiune, este important să ai și pasul următor, adică să-ți asumi guvernarea!”, a mai spus, în cadrul interviului, Liviu Dragnea.

Moţiunea de cenzură a trecut, marţi, iar premierul Florin Cîţu a picat cu 281 de voturi.

PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu a subliniat că cea mai plauzibilă variantă ar fi alegerile anticipate pentru că nu se mai poate crea o majoritate funcțională şi eficientă politic.

